De recente koerswinst is bescheiden in verhouding tot de sterke verbetering van de resultaten.

Beleggers ruilen sinds begin dit jaar de dure hoogvliegers van de voorbije jaren in voor goedkope waardeaandelen zoals TotalEnergies. De Franse energiegigant pronkt met een koerswinst van ruim 10 procent in 2022, maar dat is nog heel bescheiden in verhouding tot de spectaculair goede resultaten die het bedrijf boekt in het spoor van de fel gestegen prijzen voor olie, aardgas en elektriciteit. In het vierde kwartaal steeg de bedrijfscashflow met een factor 3, de vrije cashflow met een factor 2, de aangepaste winst met een factor 6, en de winst per aandeel met een factor 5 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toen waren de resultaten zwak als gevolg van lage prijzen voor fossiele brandstoffen.In dit eerste kwartaal worden de resultaten nog beter, want de prijzen voor fossiele brandstoffen zijn verder gestegen. De gemiddelde olieprijs bedroeg in het vierde kwartaal 80 dollar, terwijl de olieprijs vorige week voor het eerste sinds 2014 de kaap van 90 dollar per vat nam. Elke stijging van de olieprijs met 10 dollar levert TotalEnergies 2,7 miljard euro extra bedrijfswinst op. Ook de gas- en elektriciteitsprijzen handhaven zich op bijzonder hoge niveaus. Dankzij deze zeer sterke resultaten is de waardering van het aandeel nog gedaald. Beleggers betalen slechts 8 keer de winst van 2021, en de ondernemingswaarde bedraagt slechts 5,5 keer de bedrijfscashflow. Beleggers aarzelen dus nog altijd om producenten van fossiele brandstoffen op te pikken, gegeven de onzekere vooruitzichten in het kader van de klimaattransitie.Op korte termijn zullen de resultaten uitstekend blijven. De hoge olieprijs wordt ondersteund door het herstel van de vraag en een beperkt aanbod. Het OPEC-kartel houdt de productie onder controle. De oliesector investeert al sinds 2015 heel gedisciplineerd, waardoor het aanbod het steeds lastiger krijgt om de stijgende vraag te volgen. Ook de lage voorraden en de spanningen rond Oekraïne ondersteunen de olieprijs. Enkel een hogere Amerikaanse schalie-olieproductie, een soepelere houding van de OPEC en een geopolitieke ontspanning zouden de stress op de oliemarkten kunnen verzachten. Ook de futures op de aardgasmarkten wijzen op aanhoudend hoge prijzen. 2022 kan voor TotalEnergies een recordjaar worden met een winst van 7 tot 8 euro per aandeel.Het management laat de kapitaaldiscipline niet varen. Van de operationele cashflow van 30 miljard dollar in 2021, werd slechts 15 miljard dollar geïnvesteerd. De helft vloeit naar het behoud van de productiecapaciteit van fossiele brandstoffen, de andere helft gaat naar uitbreidingsprojecten in hernieuwbare energie en lng. Aan dividendbetalingen ging er 8,2 miljard dollar op en er werd voor 1,5 miljard dollar eigen aandelen ingekocht. De rest ging naar schuldafbouw, zodat de nettoschuldratio gedaald is tot 15 procent van het eigen vermogen. Voor volgend jaar voorziet het bedrijf een dividendverhoging met 5 procent en voor 2 miljard dollar inkoop van eigen aandelen in de eerste helft van dit jaar.ConclusieTotalEnergies krijgt de toestroom van olie- en gasdollars amper weggesleept. De recente koerswinst is bescheiden in verhouding tot de sterke verbetering van de resultaten, waardoor de waardering verder daalt. Beleggers betalen minder dan 7 keer de verwachte winst voor dit jaar, waarbij een fikse daling van de olieprijzen niet meteen te verwachten valt. Op lange termijn wacht TotalEnergies een moeilijke transitie, maar op korte termijn nemen de goede resultaten en de lage waardering de bovenhand. We verhogen het advies naar koopwaardig. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 50,7 euroTicker: TTEISIN-code: FR0000120271Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie:132 miljard eurok/w 2021: 10Verwachte k/w 2022: 7Koersverschil 12 maanden: +35%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 5,4%