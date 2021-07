De waardering van AkerBP blijft aantrekkelijk gezien het stevige groeiprofiel.

De productie van de Noorse olie- en gasproducent bleef in het tweede kwartaal met een daggemiddelde van 198.600 vaten olie-equivalent 10,6 procent achter tegenover het vorige kwartaal (222.200 vaten). Tegenover het tweede kwartaal van 2020 betekent dat een terugval met 5,3 procent. Na zes maanden is er een toename met 0,7 procent tot 210.400 vaten per dag. De terugval in het tweede kwartaal was verwacht en een tijdelijk gevolg van gepland onderhoud en werkzaamheden in enkele productiegebieden. Het Alvheim-gebied zag de productie met 8 procent terugvallen tot 45.923 vaten olie-equivalent per dag. Eind juni werd een ontwikkelingsplan ingediend voor een nieuwe productiezone (Kobra East & Gekko) in Alvheim. Bij een definitieve investeringsbeslissing zal 1 miljard dollar worden geïnvesteerd (aandeel voor AkerBP van 65%) om de productie op te starten in het eerste kwartaal van 2024. Andere gebieden met een productiedaling waren Valhall (-7700 vaten olie-equivalent per dag of -14,5%), Skarv (-8400 vaten of -29%) en Ula (-2300 vaten of -26,8%). Het cruciale Johan Sverdrup-olieveld blijft sterk presteren en realiseerde een daggemiddelde van 64.262 vaten olie-equivalent per dag, een record en een toename met 5 procent tegenover het eerste kwartaal. De planning voor de opstart van de tweede productiefase vanaf het vierde kwartaal van 2022 zit op schema, en recent werd de verwachte piekproductie nog opgetrokken van 690.000 naar 755.000 vaten olie-equivalent per dag (aandeel AkerBP van 11,6%). De lagere kwartaalproductie vertaalde zich in een lager verkocht volume van 195.100 vaten olie-equivalent per dag, een daling met respectievelijk 12,6 procent en 15,9 procent tegenover het vorige kwartaal en het tweede kwartaal vorig jaar. De fors hogere verkoopprijzen voor olie (+11,3% tot 66,9 dollar per vat) en gas (+17,1% tot 45,1 dollar per vat) zorgden alsnog voor een omzet van 1,12 miljard dollar, nipt onder het recordcijfer van het eerste kwartaal van 1,13 miljard (590 miljoen in het tweede kwartaal van 2020). De bedrijfskasstroom of ebitda zakte met 2,7 procent tot 855 miljoen dollar (329 miljoen vorig jaar) en de nettowinst klom met 21,2 procent tot 155 miljoen. De stevige kasstromen lieten toe om vervroegd voor 750 miljoen dollar obligaties met vervaldatum 2024 en een intrestvoet van 4,75 procent terug te kopen. In ruil werden voor het eerst euro-obligaties uitgegeven voor 750 miljoen euro, met vervaldatum in 2029 en een lage intrestvoet van 1,125 procent. De operatie verlengde de looptijd van de schulden en bespaart jaarlijks 21,5 miljoen euro aan intrestkosten. Daarnaast werden twee kredietfaciliteiten verlengd. Op 30 juni beschikte de groep over 4,4 miljard dollar liquiditeit, waarvan 975 miljoen cash. De nettoschuld verminderde het voorbije kwartaal met 464 miljoen dollar tot 2,82 miljard. De verwachte gemiddelde dagproductie voor 2021 bleef ongewijzigd op 210.000 à 220.000 vaten olie-equivalent. De definitieve investeringsbeslissing voor de ontwikkeling van het NOAKA-gebied, het grootste nog onontgonnen olie- en gasgebied met meerdere ontdekkingen in de Noorse wateren, is voorzien voor het vierde kwartaal van 2022.ConclusieHet aandeel van AkerBP viel na een sterke periode wat terug wegens de discussies over productieverhogingen in de OPEC+. Door de aantrekkelijke waardering, tegen circa 13 keer de verwachte winst 2021 en met een ondernemingswaarde (ev) van 3,2 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2021, en het stevige groeiprofiel, blijft het aandeel koopwaardig en in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 248,1 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 91,1 miljard NOKK/w 2020: 234Verwachte k/w 2021: 13Koersverschil 12 maanden: +35%Koersverschil sinds jaarbegin: +15%Dividendrendement: 4,5%