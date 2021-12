Het derde kwartaal was een achteruitgang voor Wheaton Precious Metals. Maar het streamingbedrijf beschikt over een sterk management en het is schuldenvrij.

De goud- en de zilverprijs bleven in het derde kwartaal onder het niveau van het kwartaal voordien en lager dan in dezelfde periode in 2020. Enkel de gemiddelde prijs van palladium lag 11 procent hoger dan een jaar eerder, maar het gewicht van dat metaal in de groepsomzet van Wheaton Precious Metals (WPM) is met 5 procent veel te klein om het verschil te maken. Het streamingbedrijf heeft afnameovereenkomsten met 24 mijnen en investeerde in negen ontwikkelingsprojecten. Dat geeft recht op een deel van de opbrengst tijdens de commerciële levensduur van de mijn.In het derde kwartaal leverden de contracten 184.900 troy ounce goud equivalent op (goud, zilver, palladium en kobalt). Daarmee werd de recordproductie van het tweede kwartaal (194.100 troy ounce) niet verbeterd, maar het cijfer lag wel 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. Bijna 75 procent komt uit Midden- en Zuid-Amerika (Brazilië, Mexico en Peru), de rest uit Canada, de Verenigde Staten en Europa. De bijdrage van goud aan de omzet bedroeg 45 procent en dat van zilver 49 procent. Normaal is de verhouding omgekeerd, maar de goudproductie kwam op kwartaalbasis 13 procent lager uit door een productieonderbreking van achttien dagen in de Salobo-kopermijn van Vale. Van de geproduceerde metalen werd slechts 152.400 troy ounce verkocht. Daarmee loopt de voorraad nog niet verkochte metalen op tot 156.000 troy ounce, of bijna een volledige kwartaaloutput. Tegelijk daalden ook de verkoopprijzen. WPM ontving per verkocht troy ounce goudequivalent 1764 dollar, tegenover nog 1870 dollar in het tweede kwartaal en zelfs 1951 dollar vorig jaar. Door de lagere verkopen en de gedaalde prijzen daalde de omzet met 12,5 procent op jaarbasis naar 269 miljoen dollar. Tegenover het tweede kwartaal bedroeg de achteruitgang 18,6 procent. De brutowinst daalde op jaarbasis met 14 procent naar 151 miljoen dollar. Netto bleef 137,1 miljoen dollar over, tegenover 152 miljoen een jaar eerder. De operationele kasstroom, die de basis van het dividend vormt, daalde op jaarbasis met bijna 12 procent naar 201,3 miljoen dollar. Omdat naar het gemiddelde van de vier voorgaande kwartalen wordt gekeken, blijft het kwartaaldividend wel ongewijzigd op 15 dollarcent per aandeel. WPM heeft zijn jaarprognose aangescherpt van 720.000 à 780.000 troy ounce goudequivalent naar 735.000 à 765.000 troy ounce. Het middelpunt van die vork (750.000) wijzigde niet en ligt boven het productieniveau van vorig jaar (714.000). De prognose voor goud werd verlaagd, maar dat werd gecompenseerd door de opwaartse bijstelling voor zilver, palladium en kobalt. Op basis van de bestaande afnamecontracten mikt WPM tussen 2021 en 2025 gemiddeld op 810.000 troy ounce, oplopend naar 900.000 tegen het einde van het decennium. WPM boekte een vrije kasstroom van 199,5 miljoen dollar, wat het totaal over de vier voorgaande kwartalen op 635,6 miljoen brengt. De groep is voor het derde opeenvolgende kwartaal schuldenvrij en zag haar nettocashpositie oplopen naar 372,5 miljoen dollar. WPM beschikt nog over een kredietfaciliteit van 2 miljard dollar.WPM bevestigde zijn productieprognose: een groei met 20 procent tot het einde van het decennium. Voor de omzet en vooral de winst is de evolutie van de edelmetaalprijzen belangrijker. Zo bekeken was het derde kwartaal een achteruitgang, zowel op kwartaal- als op jaarbasis. WPM beschikt over een sterk management met een uitstekend trackrecord en het is schuldenvrij. Omdat we uitgaan van hogere edelmetaalprijzen, blijft het koopadvies geldig. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 41,77 dollarTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 18,8 miljard dollarK/w 2020: 40Verwachte k/w 2021: 29Koersverschil 12 maanden: - 12%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: 1,4%