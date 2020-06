Geen Europees Kampioenschap, geen Olympische Spelen en al enkele maanden geen of nauwelijks livesportverslaggeving. Het doet het EVS-aandeel zijn belangrijkste troef verliezen: de status van een van stabiele en stevige dividendwaarde.

De nieuwe topman Serge Van Herck is niet te benijden. Al jaren kampt de speler in de livesportverslaggeving met een groeicrisis. Daar komt de coronacrisis bovenop. Geen Europees Kampioenschap voetbal in juni, geen Olympische Spelen in de zomer en al enkele maanden geen of nauwelijks livesportverslaggeving.

...

De nieuwe topman Serge Van Herck is niet te benijden. Al jaren kampt de speler in de livesportverslaggeving met een groeicrisis. Daar komt de coronacrisis bovenop. Geen Europees Kampioenschap voetbal in juni, geen Olympische Spelen in de zomer en al enkele maanden geen of nauwelijks livesportverslaggeving. Het doet het EVS-aandeel mogelijk zelfs zijn belangrijkste troef verliezen: de status van een van stabiele en stevige dividendwaarde. De pay-outratio (deel van de nettowinst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd) was pre-corona tot 70 procent opgelopen. Het zou onverstandig zijn geweest het slotdividend uit te keren. Voor de periode 2018-2021 was nochtans eerder een stabiel dividend per aandeel van 1 euro bruto (interim- en slotdividend van 0,50 euro) naar voren geschoven. Dat wordt voor het boekjaar 2019 de helft. EVS verkoos geld te spenderen aan een overname. Het Nederlandse Axon biedt complementariteit in producten in liveverslaggeving, maar is wel verlieslatend en zal op korte termijn de winstmarges van EVS voort drukken. Synergie-effecten moeten tegen 2023 voor 6 à 10 miljoen euro extra bedrijfskasstromen (ebitda) zorgen en van Axon een winstgevend bedrijf maken. Voorts wil EVS de kaspositie gebruiken om weer eigen aandelen in te kopen. Het vorige inkoopprogramma (10 miljoen euro) werd afgerond en een nieuw inkoopprogramma ter waarde van 5 miljoen euro werd opgestart. De businessupdate over het eerste kwartaal van 2020 bevat geen concrete cijfers over de eerste drie maanden. Enkel dat het orderboek eind april op 39,6 miljoen euro stond. Dat is 7,5 procent minder dan de 42,8 miljoen euro op hetzelfde moment van 2019. Eind maart lag het aantal ontvangen orders nog 14 procent hoger, maar eind april was een terugval met 10 procent. De moeilijke marktomstandigheden houden aan. Er zijn indicaties dat de Luikse onderneming substantieel marktaandeel zou verliezen. De transitie richting 4K/UHD (betere beeldkwaliteit) en het weer op gang komen van de vervangingsmarkt verlopen trager dan ingeschat.EVS hield vorig jaar wel de kosten goed onder controle. Het resultaat 2019 werd dan ook gered door kostenbesparingen. Ondanks het omzetverlies bleef de brutomarge overeind (71,6% voor 2019 versus 71,1% voor 2018). Het bedrijfsresultaat (ebit) zakte van 28,1 naar 23 miljoen euro of een daling van de ebit-marge van 24,2 naar 22,3 procent. De ebit lag circa 2 miljoen euro boven de gemiddelde schatting van de analisten. De toegenomen kostendiscipline zorgde voor 5,3 procent lagere operationele kosten. Het nettoresultaat maakte wel een duik van 35,2 naar 19,6 miljoen euro (-44,2%) of per aandeel van 2,60 naar 1,40 euro.Vorig jaar haalde EVS een jaaromzet van 103,4 miljoen euro. Bij de jaarcijfers werd een omzetprognose voor 2020 tussen 100 tot 120 miljoen euro naar voren geschoven. Maar die verwachting werd intussen ingeslikt. De inkorting van het internationaal wielerseizoen van acht naar amper drie maanden biedt een kans voor het verhuur van extra materiaal voor de liveverslaggeving.ConclusieEVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide met een nettokaspositie van 59 miljoen euro eind 2019. Maar de jongste jaren groeide EVS niet meer. In die optiek wordt het een heel lastig jaar. De overname van Axon kan op een verandering in de groeistrategie wijzen. De waardering is redelijk tegen 7 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 10 keer de verwachte winst voor volgend jaar. De status van stabiel dividendaandeel is EVS wel even kwijt.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 14,96 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 214 miljoen euroK/w 2019: 6Verwachte k/w 2020: 19,5Koersverschil 12 maanden: -29%Koersverschil sinds jaarbegin: -32%Dividendrendement: 3,4%