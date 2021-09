De AvH-top mikt op recordresultaten voor 2021.

De bovenstaande uitspraak was een van de eerste die Jan Suykens, de CEO van Ackermans & van Haaren (AvH), deed bij de voorstelling van de uitstekende halfjaarresultaten van de holding, die de beurswaarde boven 5 miljard euro bracht. De topman gaf aan dat de markt de portefeuillemaatschappij wel vergeten leek. Maar ze hebben er niet stilgezeten, en de groep heeft alle redenen om optimistisch te zijn voor de volgende jaren. Ze mikt dus niet alleen op recordresultaten voor 2021, maar ook op sterke cijfers voor de volgende jaren. Dat moet helpen om weer in de bovenste schuif te geraken bij de analisten en de beleggers, want de return was de voorbije jaren aan de matige kant, in vergelijking met zowel andere holdings als de Bel-20-index. Precies omwille van dat herstelpotentieel namen we de Antwerpse holding in de voorbeeldportefeuille op. De inhaalbeweging is volop bezig, mede gevoed door de recordcijfers van de eerste jaarhelft.De stabiele factor en de steunpilaar van de resultaten is sinds jaar en dag het segment Private Banking, dat Delen Private Bank en Bank J. Van Breda omvat en goed is voor 38 procent van de intrinsieke waarde. Het droeg in de eerste zes maanden 81,3 miljoen euro of 49 procent bij tot de omzet. Dat is een sprong van 32 procent tegenover de eerste helft van 2020. Met een bruto-aangroei van 2,8 miljard euro in het eerste halfjaar is er zelfs nog sprake van een groeiversnelling. Het beheerde vermogen is opgelopen tot 59,8 miljard euro, tegenover 54,1 miljard euro 2020 en 51,9 miljard eind 2019. De bouw- en offshorewindgroep CFE/DEME, waarin AvH een belang van 62,1 procent aanhoudt, staat voor 31 procent van de intrinsieke waarde van de holding. Daar nam de omzet in de eerste zes maanden slechts licht toe: van 7,5 naar 28,0 miljoen euro. DEME Offshore kende een trage opstart van het jaar, maar de tweede jaarhelft wordt veel drukker. Daardoor mogen we voor 2021 cijfers verwachten die in lijn liggen met die van 2019. Het orderboek zit op recordhoogte, wat het allerbeste doet vermoeden voor de komende jaren. Het segment vastgoed en seniorenzorg, met onder meer Leasinest-Extensa en Anima Care en 13 procent van de intrinsieke waarde, zette een verlies van 3,7 miljoen euro door de pandemie weer om in een normale bijdrage van 25,3 miljoen euro tot de groepswinst. Het grote nieuws van de afgelopen maanden is dat Leasinvest het gvv-statuut opgeeft en fuseert met AvH-dochter Extensa. Het wordt een gemengde vastgoedspeler van verhuur en ontwikkeling.De afdeling energie (vooral Sipef, 7% van de intrinsieke waarde) kende een fraai herstel van 0,6 naar 14,7 miljoen euro. Dat is te danken aan de combinatie van een hogere productie en fors hogere prijzen bij Sipef. Tot slot liet ook het segment AvH Groeikapitaal (11% van de intrinsieke waarde) zich niet onbetuigd, met een toename van de bijdrage van 3,0 naar 25,2 miljoen euro. Het gewicht van groeikapitaal blijft wel beduidend lager dan bijvoorbeeld bij de holdings Sofina en Brederode. AvH beschikte op 30 juni over een nettokaspositie van 88,6 miljoen euro, tegenover 68 miljoen eind 2020. Het management mikt - los van gerealiseerde meer- of minwaarden - op recordresultaten voor 2021. We gaan uit van een verder herstelpotentieel van het aandeel ten opzichte van de markt in de komende twaalf tot achttien maanden en behouden het aandeel in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 150,50 euroTicker: ACKB BBISIN-code: BE0003764785Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,04 miljard euroK/w 2020: 24,5Verwachte k/w 2021: 21,5Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: 1,4%