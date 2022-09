Verwacht u na het overlijden in juli van de voorzitter van de raad van bestuur en hoofdaandeelhouder Lim Siew Kim een verandering in het zuinige dividendbeleid van Anglo-Eastern Plantations?

Lim Siew Kim overleed op 14 juli. Ze was sinds 2011 de voorzitter van de raad van bestuur van het Maleisische palmoliebedrijf Anglo-Eastern Plantations (AEP). Via de vennootschap Genton International Limited hield ze sinds 1993 een controlebelang aan dat volgens de meest recente informatie 51,08 procent van de uitstaande aandelen bedraagt.

...

Lim Siew Kim overleed op 14 juli. Ze was sinds 2011 de voorzitter van de raad van bestuur van het Maleisische palmoliebedrijf Anglo-Eastern Plantations (AEP). Via de vennootschap Genton International Limited hield ze sinds 1993 een controlebelang aan dat volgens de meest recente informatie 51,08 procent van de uitstaande aandelen bedraagt.De groep startte in 1985 met de overname van een aantal plantages in Noord-Sumatra (Indonesië) met een totale oppervlakte van 9.300 hectare. Na de instap van Genton versnelde de groei en op 30 juni beschikte Anglo-Eastern Plantations over een eigen beplant areaal van 70.588 hectare, waarvan 64.070 hectare met vruchten. Onder het bewind van Lim werd de groep financieel heel voorzichtig uitgebouwd en is er al jarenlang een hoge nettokaspositie van 75 tot 130 miljoen dollar. Door de recente hausse op de palmoliemarkt bedroeg de nettokaspositie op 30 juni zelfs 246,8 miljoen dollar, omgerekend 527 Britse pence per aandeel (60% van de beurskapitalisatie), tegenover 160,7 miljoen op 30 juni 2021 en 219,7 miljoen eind 2021. De ondernemingswaarde per beplante hectare (eigen deel) is daarmee geslonken tot een onwaarschijnlijk lage 2.200 dollar. Bij Sipef ligt die waardering op basis van het eigen aandeel van de palmolieplantages in de buurt van 8.500 dollar en bij MP Evans zelfs rond 11.000 dollar. Hoewel Sipef en MP Evans een hogere waardering verdienen op basis van een hogere rendabiliteit van de plantages (extractiegehalte van 23 à 23,5% tegenover 20,5% voor Anglo-Eastern) en meer aandacht voor duurzame palmolieproductie, is het verschil vooral gedreven door de gebrekkige communicatie en de ultralage aandeelhoudersvergoeding bij Anglo-Eastern. Zelfs na het recordjaar 2021, met een recurrente (zonder eenmalige elementen) nettowinst van 96,1 miljoen dollar of 242,34 dollarcent per aandeel, betaalde Anglo-Eastern een schamel brutodividend van 5 dollarcent per aandeel (0,5% brutorendement). Het bedrijf heeft allicht nog minstens tien jaar nodig voor het beplanten van de 10.850 hectare onbeplante gronden, waaraan jaarlijks zo'n 25 miljoen dollar wordt uitgegeven. Er is dus ruimte voor een veel hoger dividend. De hamvraag is nu wat de nakomelingen van Lim - een zoon en drie dochters - van plan zijn. Intussen maakt de zoon deel uit van de raad van bestuur. Vorig jaar was al beslist de drie plantages in Zuid-Sumatra voor eind 2022 te verkopen (6.662 hectare, resterende boekwaarde 13 miljoen dollar) en het bedrijf staat ook open om de kleinere plantages in Maleisië te verkopen (3.453 hectare). Hoewel er geen garantie is, kan elke stap in de richting van een hogere aandeelhoudersvergoeding, hetzij via een fors hoger dividend, de inkoop van eigen aandelen of een eenmalig dividend, een stevige herwaardering inluiden. De komende twaalf maanden zullen allicht meer duidelijkheid verschaffen. In afwachting blijft het aandeel koopwaardig (rating 1B).