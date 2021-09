De nieuwsstroom van Mithra blijft positief, maar toch blijft François Fornieri aandelen verkopen. Werden in het verleden niet te veel warrants onder de grootste aandeelhouders toegekend, waardoor het opwaartse potentieel voor de overige aandeelhouders beperkt is?

Het klopt dat hoofdaandeelhouder en voormalig CEO François Fornieri (27% van de aandelen) dit jaar een rist verkooptransacties heeft gemeld. Van begin april tot eind juli ging het volgens onze berekeningen over 977.159 aandelen tegen gemiddeld 23,8 euro per aandeel. Minder belicht is dat Fornieri begin mei 1.023.000 warrants heeft omgezet in evenveel nieuwe aandelen van Mithra Pharmaceuticals. Het aantal uitstaande aandelen steeg met 2,4 procent tot 43.737.097. Die warrants werden in maart 2015 toegekend tegen een uitoefenprijs van 3,42 euro per aandeel. Dat gebeurde enkele maanden voor de beursgang tegen 12 euro per aandeel op 30 juni 2015. De warrants waren nog uit te oefenen tot maart 2023. Per saldo bleef de positie van Fornieri dus nagenoeg ongewijzigd. Fornieri heeft nog 952.790 warrants uitstaan, tegenover een totaal van 2.775.617. Als die allemaal worden omgezet, stijgt het aantal uitstaande aandelen met 6,35 procent. Dat is niet overdreven veel, zeker rekening houdend met het feit dat 990.000 van die warrants verband houden met de financieringsovereenkomst die Mithra vorig jaar sloot met LDA Capital en uit te oefenen zijn tegen 27 euro per aandeel. We hebben vertrouwen in dat de vorig jaar vernieuwde en versterkte raad van bestuur, met als nieuwe voorzitter de gerenommeerde Ajit Shetty (ex-voorzitter van Janssen Pharmaceutica), de teugels strak zal houden. Hoewel de aandelenverkopen van Fornieri, maar ook die van Marc Coucke begin april en de aangekondigde kapitaalverhoging via LDA Capital begin juli (maximale uitgifte van 428.403 aandelen in het derde kwartaal) een rol speelden in de koersdaling van 28 euro eind maart naar 20 euro, gaf dat ons eind juli de mogelijkheid om een koopadvies te geven. We deden dat nadat Canada, de Verenigde Staten en Europa in het voorjaar groen licht hadden gegeven voor de commercialisering van het orale anticonceptiemiddel Estelle op basis van het oestrogeen E4, de eerste echte vernieuwing op die markt in tientallen jaren.Voor een eerste indicatie van de verkoopcijfers is het wachten tot het voorjaar van 2022. Dat zorgt voor een interessante tussenperiode, waarin de aandacht weer gaat naar Donesta, de tweede, nog grotere toepassing van E4 tegen opvliegers tijdens de menopauze, waarvan we nog voor het jaareinde de eerste werkzaamheidsresultaten van de fase III-studie krijgen. Die data kunnen de basis leggen voor een licentiedeal in de eerste helft van 2022, waarbij Mithra mikt op een wereldwijd partnerschap met een grote farmaspeler. Mogelijk volgt binnenkort nieuws over de verdere plannen met Perinesta, het derde kandidaat-middel op basis van E4, voor de bescherming tegen ongewenste zwangerschappen en opvliegers tijdens de perimenopauze, en krijgen we resultaten van een fase II-studie met E4 op patiënten met een covid-19-infectie. We bevestigen het koopadvies (rating 1C).HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.