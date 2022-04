Wat vindt u van de kritiek dat Ahold Delhaize te veel geld besteedt aan aandeleninkopen en dividenduitkeringen, ten nadele van broodnodige investeringen?

De retaildistributeur Ahold Delhaize heeft de aandeelhouders de jongste jaren verwend. Het brutodividend per aandeel steeg van 0,63 euro over het boekjaar 2017 naar 0,95 euro over het boekjaar 2021. De groep zal de komende jaren onverminderd 40 tot 50 procent van de onderliggende winst uitkeren. Dat is stevig, maar zeker niet buitengewoon. Daarnaast werd de voorbije jaren jaarlijks voor 1 miljard euro eigen aandelen ingekocht, en in 2018 zelfs voor 2 miljard. Vorig jaar werden 38,6 miljoen eigen aandelen ingekocht. Dat is zo'n 3,5 procent van de uitstaande aandelen. Begin januari startte een nieuw programma voor 1 miljard euro dat loopt tot eind 2022. Dat is ongeveer 3,5 procent van de marktkapitalisatie van 28,6 miljard euro. Tot nog toe werden 10 miljoen aandelen ingekocht voor 281,2 miljoen euro. In het strategische plan tot 2025 dat de groep in november presenteerde, stelde ze tegen 2025 een stijging van de omzet tegenover 2022 voorop met 10 miljard euro (75,6 miljard in 2021). De omzet en de bedrijfskasstroom uit de onlineverkoop moet onder meer dankzij Bol.com tegen 2025 verdubbelen tegenover 2021, en de e-commerceafdeling moet tegen dan netto winstgevend zijn. Op groepsniveau wil men onderliggende winstmarges van minstens 4 procent behouden. Het investeringsritme wordt opgetrokken van 3 procent van de omzet naar 3,5 procent om de digitalisering en het online-aanbod te ondersteunen. De cumulatieve vrije cashflow zal de komende vier jaar minstens 6 miljard euro bedragen. Dat betekent een jaargemiddelde van 1,5 miljard euro tegenover gemiddeld 1,9 miljard de voorbije drie jaar. Het dividend van circa 950 miljoen euro kost in combinatie met het inkoopprogramma van 1 miljard euro meer dan de verwachte vrije kasstroom voor 2022 van 1,7 miljard. De nettoschuld (13,9 miljard euro eind 2021) zal zonder andere effecten toenemen, maar de nettoschuldgraad van 2,2 keer de verwachte bedrijfskasstroom 2022 is onder controle. Bovendien is Ahold Delhaize van plan Bol.com in de tweede jaarhelft een aparte beursnotering te geven. Dat zal extra financiële marge geven, ook al zal de groep een groot belang in Bol.com behouden. Analisten kleven een waarde van circa 5 miljard euro op Bol.com. De jaarresultaten waren beter dan verwacht met onder meer een hoger dan verwachte onderliggende winstmarge van 4,4 procent (4,2% in het vierde kwartaal). De markt reageerde echter misnoegd op de voorzichtige vooruitzichten voor 2022. De winstmarge zal terugvallen richting 4 procent en de verwachte daling tot 5 procent van de winst per aandeel (2,19 euro in 2021) ontgoochelde. De koers herstelde de daaropvolgende weken volledig, maar verloor recent opnieuw terrein nadat concurrent Tesco waarschuwde voor margedruk door de hoge inflatie. De inflatiegedreven margedruk is een aandachtspunt, maar we maken ons geen zorgen over een te gulle aandeelhouderspolitiek die indien nodig gedeeltelijk zal worden aangepast om het hogere investeringsritme te bekostigen. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1A).