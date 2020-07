Het aandeel van het Canadese First Quantum Minerals is sinds maart ruim verdubbeld. Ben ik te laat om nog te kopen?

Sinds het koersdieptepunt midden maart herstelde het aandeel van de Canadese koperproducent First Quantum Minerals met 160 procent. Dat is spectaculair, net zoals de snelle voorafgaande daling. Het aandeel noteert weer in de buurt van het niveau van de maanden voor covid-19. De prestatie sinds maart ligt in lijn met sectorgenoten als Freeport McMoran en Antofagasta. De belangrijkste producerende mijnen van First Quantum zijn Sentinel en Kansanshi in het Afrikaanse Zambia, met een verwachte koperproductie in 2020 van respectievelijk 230.000 à 240.000 ton en 220.000 à 235.000 ton, en de vorig jaar opgestarte koper- en goudmijn Cobre Panama in Panama. De activiteiten in Cobre Panama lagen nagenoeg stil in het tweede kwartaal door covid-19. De verwachte jaarproductie werd al verlaagd, met 75.000 ton koper naar 210.000 à 235.000 ton en met 30.000 troy ounce goud naar 90.000 à 100.000 troy ounce, maar zal allicht nog verder zakken. Een heikel punt is de hoge schuldpositie als gevolg van de investering van 4,63 miljard dollar in de bouw van Cobre Panama. De nettoschuld bedroeg eind 2019 7,68 miljard dollar, of een hoge 4,8 keer de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda, zonder eenmalige elementen) van 2019. In het eerste kwartaal zakte de schuld voor het eerst sinds 2016, met 60 miljoen dollar. De rebitda steeg in het eerste kwartaal tegenover vorig jaar met 17,9 procent tot 434 miljoen dollar. In januari 2020 verlengde First Quantum de looptijd van de schulden via de uitgifte van twee nieuwe obligaties en in april verkreeg de groep uitzonderingen op de bankconvenanten tot eind 2021. De Canadezen overwegen een deel van het belang van 90 procent in Cobre Panama te verkopen, alsook een mogelijke gedeeltelijke verkoop van de Zambiaanse mijnen. Naar aanleiding van die gesprekken kocht het Chinese Jiangxi Copper eind vorig jaar een belang van 18 procent in First Quantum. Het bedrijf zette in januari een beschermingsconstructie op tegen een mogelijke ongewilde overname. De structurele vraag- en aanbodsituatie ziet er voor de komende jaren aantrekkelijk uit. De economische onzekerheden zijn groot, maar ook aan de aanbodzijde is er veel onduidelijkheid wegens covid-19, vooral door de slechte situatie in Latijns-Amerika. Op middellange termijn verwachten we een vraagimpuls door de verdere elektrificatie wereldwijd en grote infrastructuurwerken van de overheden als onderdeel van economische herstelplannen. Op korte termijn zouden we de koersstijging niet achternahollen. We sluiten niet uit dat we met de voorbeeldportefeuille, na de verwachte beursdaling op korte termijn, in het najaar zullen inspelen op de positieve fundamenten van de kopermarkt. Dat zou kunnen met een aankoop van First Quantum, maar ook andere koperbedrijven (Freeport McMoRan, Antofagasta) of eventueel kleinere exploratiebedrijven zullen we overwegen. In afwachting blijft het aandeel First Quantum te behouden (rating 2C).HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebtt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.