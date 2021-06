Ik volg al een hele tijd het aandeel van Materialise. De afgelopen maanden is het aandeel fors teruggevallen. Maakt dat het aandeel terug koopwaardig?

We kleefden in februari een verkoopadvies op het aandeel van het Leuvense 3D-printbedrijf Materialise, nadat de koers in enkele maanden was verdubbeld tot 70 dollar. De hausse versnelde in januari toen het grotere 3D Systems zijn omzetverwachting voor het vierde kwartaal fors optrok van 140 miljoen naar 170 à 176 miljoen dollar. Het deed beleggers dromen van een flinke groei- en winstversnelling in de hele sector. Dat bleek voorbarig, want in het eerste kwartaal zakte de omzet van 3D Systems van 175,3 miljoen dollar in het vierde kwartaal naar 146,1 miljoen, terwijl het zowel in 2021 als in 2022 rekende op een groei van 6,5 à 7 procent, maar ook op een aanhoudend nettoverlies. Dat laatste blijft een heikel punt voor de hele sector. Ondanks de enorme beloften blijven nagenoeg alle 3D-bedrijven met verlies draaien. Bij Materialise wisselen winst- en verliesjaren elkaar af, al zit het altijd dicht bij het break-evenniveau. In 2020 zakte de omzet met 13,3 procent tot 170,4 miljoen euro, de eerste daling in de geschiedenis van het bedrijf. Tegenover een nettowinst van 1,6 miljoen euro in 2019 was er een nettoverlies van 7,3 miljoen. Voor 2021 mikken analisten voor het eerst op een omzet van 200 miljoen euro en een nettoverlies van 4 miljoen. De komende twee jaar worden telkens 12 procent groei en een terugkeer naar nettowinst (5 en 14 miljoen euro) verwacht.Het schuldenarme Materialise blijft investeren in innovatie. Eind vorig jaar lanceerde het SurgiCase, software voor de ondersteuning van het toenemende gebruik van gepersonaliseerde 3-D medische hulpmiddelen. In november nam het het resterende belang van 50 procent over van RS Print, een marktleider in technieken voor voetopmetingen. In april nam Materialise een optie om Link3D Inc te kopen, een marktleider in het ondersteunen van grotere printvolumes, waardoor het de ontwikkeling van het Magics Cloud Platform kan versnellen. In het eerste kwartaal daalde de omzet nog met 1,5 procent tegenover het eerste kwartaal van 2020 tot 45,6 miljoen euro. De segmenten Medical (+3,7% tot 16,7 miljoen euro) en Software (+4,1% tot 10,2 miljoen) groeiden, terwijl Industrial nog kromp (-8,2% tot 19,1 miljoen), maar wel zijn orderboek zag verbeteren. Positief is de stijging van de gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) van 3,6 naar 5,3 miljoen euro. Het nettoverlies steeg van 2,9 naar 3,7 miljoen euro. Na de daling met 68 procent tegenover de piek in februari verhogen we het advies naar houden/afwachten (rating 2B). Investeerders met een langetermijnvisie mogen een eerste positie nemen. Tegen 9,2 keer de boekwaarde, 7,5 keer de verwachte omzet en met een ondernemingswaarde (ev) van 62 keer de verwachte ebitda voor 2021 blijft het aandeel verre van goedkoop. Een verdere terugval richting 20 dollar, de bovenkant van de jarenlange band waarin het aandeel tot begin 2020 bewoog, zou een aantrekkelijk instapmoment opleveren.HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.