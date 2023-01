Is het koffiebedrijf Miko geen onderschatte waarde op de Brusselse beurs? Het aandeel noteert dicht bij het laagste niveau sinds 2015.

Het Belgische familiebedrijf Miko, voluit Michielsen Koffie, noteert sinds 1998 op Euronext Brussel en vierde in 2021 zijn 220-jarige bestaan. De groep is van oorsprong een koffieservicebedrijf, met de focus op het buitenhuissegment: koffie leveren aan bedrijven, horeca en instellingen, en koffiezetautomaten onderhouden. In 1958 startte de productie van kunststofverpakkingen als tweede activiteit op, nadat Miko pionierde met het op de markt brengen van de eenkopskoffiefilter in plastiek. Beide afdelingen werden al die tijd parallel ontwikkeld en leverden in het pre-coronajaar 2019 een gezamenlijke omzet van 224,6 miljoen euro op, waarvan 122,4 miljoen voor het koffiesegment. Hoewel de kunststoffen in 2020 de coronagedreven terugval in het koffiesegment opvingen, kondigde Miko eind maart 2021 onverwachts de verkoop van de kunststofafdeling aan voor een ondernemingswaarde van 110 miljoen euro, of 6 keer de jaarlijkse bedrijfskasstroom (ebitda). Met het opbrengst investeerde Miko volop in de versterking van het koffieservicesegment. Het verdubbelde opnieuw in omvang door in twee stappen een belang van 92 procent in het Nederlandse koffieservicebedrijf MAAS te nemen en de overname in het najaar van 2021 van de Belgische koffiebranderij SAS. MAAS is ook vooral actief in het buitenhuissegment, inclusief de verdeling van thee, frisdranken, snacks en gezonde tussendoortje, met een sterke focus op duurzaamheid. Met de overname van SAS begeeft Miko zich explicieter op de retailmarkt (private label). Miko zal de komende jaren 20 miljoen euro investeren in een nieuwe, grotere koffiebranderij in Turnhout. Miko haalde in de eerste jaarhelft van 2022 130 miljoen euro omzet, een ebitda van 15,4 miljoen (+80% zonder de overnames) en een nettowinst van 2,7 miljoen (+122%) of 2,2 euro per aandeel. De nettoschuld bedroeg op 30 juni 2022 13,6 miljoen euro, minder dan 0,5 keer de jaarlijkse bedrijfskasstroom (ebitda). De schuldratio, de verhouding tussen de nettoschuld en het eigen vermogen, zakte door de verkoop van de kunststofafdeling tot circa 9 procent. Topman Frans Van Tilborg wil een nettoschuld van 2 tot 2,5 keer de jaarlijkse ebitda en een schuldgraad van 30 à 40 procent toelaten. Er is dus nog ruimte voor overnames. In januari werd een bescheiden overname aangekondigd van de Belgische buitenhuisactiviteiten van Beyers (jaarlijkse omzet van 2 miljoen euro). Om te spreken over een beursparel mist Miko een sterker groei- en prijszettingspotentieel. Maar met een koers van 88 euro noteert het aandeel tegen nauwelijks 0,73 keer de boekwaarde (circa 121 euro) en minder dan vijf keer de verwachte ebitda 2022. We verwachten op termijn bijkomende overnames en verdere synergie uit de overnames van MAAS en SAS. Het advies mag daarom naar koopwaardig (rating 1B). Het aandeel wordt slechts tweemaal per dag verhandeld met beperkte volumes op de fixingmarkt. Werk daarom met strikte limieten.