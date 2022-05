Ik heb nog een flink pakket aandelen van MP Evans. Is het beter om die in te ruilen voor Sipef?

Het Britse palmoliebedrijf MP Evans beleeft hoogdagen. De groep legt al decennialang een mooi groeiparcours af, maar schakelde in 2016 een versnelling hoger na een dubbel mislukt overnamebod door KLK, eerst van 640 pence en daarna 740 pence per aandeel (een stevige premie van 77%). Dat waardeerde de groep op 13.300 dollar per beplante hectare. Ondanks de stevige premie slaagden de Britten erin het bod af te wenden. Sindsdien trok de groep het dividend fors op: van 8,75 pence per aandeel bruto in 2015 naar 15 pence in 2016, 17,5 pence in 2017 tot 2019 en 22,5 pence in 2020. Op basis van de sterke resultaten in 2021 werd het dividend opgetrokken tot 35 pence per aandeel, een brutorendement van 3,6 procent op de huidige koers van 970 pence. MP Evans verlaagt nooit het basisdividend, in tegenstelling tot Sipef dat een variabel dividend uitkeert in functie van het winstniveau. Vorig jaar betaalde MP Evans nog een extra dividend van 5 pence per aandeel bruto wegens de verkoop voor 24 miljoen dollar van Bertam Estate, de eigenaar van 70 hectare grond in Maleisië.Een ander verdedigingselement tegen de overnamepoging van KLK was de regelmatige publicatie van een extern rapport over de intrinsieke waarde. Die lag lange tijd in de buurt van 1.100 pence per aandeel, maar is intussen toegenomen tot 1.265 pence. Allicht is dat cijfer voor MP Evans het referentieniveau, mocht KLK een nieuwe poging wagen. Dat is niet uitgesloten. De Aziatische palmoliereus bouwde de voorbije jaren zijn positie gestaag uit van 13,05 procent in 2018 tot 23,3 procent in maart 2021. De verhoogde dynamiek bij MP Evans leidde in combinatie met de kans op een overname sinds begin 2017 tot een stijging van het aandeel met 53,6 procent, tegenover +12,1 procent voor Sipef. De jongste twaalf maanden helde de balans over in het voordeel van Sipef: +42,9 procent tegenover +30,6 procent. Die trend kan doorzetten. Het groeiprofiel van Sipef is minstens zo aantrekkelijk, met een verwachte groei van de palmolieproductie tegen 2030 met 50 procent tot circa 600.000 ton, en het jonge leeftijdsprofiel van het areaal - ongeveer tien jaar - is vergelijkbaar. De ondernemingswaarde van Sipef bedraagt op basis van een eigen areaal van 71.328 hectare eind 2021 circa 11.000 dollar per beplante hectare. Dat is ongeveer 30 procent goedkoper dan MP Evans (37.491 hectare; 16.000 dollar per hectare). Bovendien heeft Sipef het voordeel dat de aanzienlijke productie in Papoea-Nieuw-Guinea, ruim een derde van de groepsproductie, niet onderhevig is aan de recent fors verhoogde Indonesische uitvoertaksen en -heffingen. Op basis van de verwachte koers-winstverhoudingen voor 2022 bedraagt de onderwaardering van Sipef 16 procent. Beide bedrijven worden uitstekend beheerd. Bestaande posities in MP Evans mogen worden aangehouden (rating 2B), maar we zien meer opwaarts potentieel bij Sipef (rating 1B).