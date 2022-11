Gezien de terugval van TINC de voorbije weken lijkt ook het laatste defensieve aandeel onder druk te komen. Blijft het aandeel koopwaardig?

Het aandeel van The INfrastructure Company, afgekort TINC, vervulde tot midden september perfect zijn rol als stabiele dividendwaarde in een uiterst woelig beursjaar. Sinds de jaarrapportering zit er toch wat verval op de koers, al houdt de helft van de daling met 8,8 procent sinds het jaarbegin verband met het recent uitgekeerde brutodividend van 0,54 euro per aandeel. De prestatie blijft wel ruim beter dan zowat alle beursindexen, die minstens 15 procent zijn verloren sinds het jaarbegin. In het voorbije boekjaar van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 investeerde TINC 24 miljoen euro in drie bestaande en drie nieuwe participaties. In het vorige boekjaar ging het om 47,9 miljoen euro. Met een investering van 5 miljoen euro nam TINC een belang van 50 procent in Sunroof, een portefeuille van operationele zonneparken in Vlaanderen met een gezamenlijk vermogen van 12 megawatt. Eenzelfde bedrag zal gespreid over 2022 en 2023 worden geïnvesteerd in het Nederlandse Zelfstroom, de grootste aanbieder in de verhuur van zonnepanelen in Nederland. De derde nieuwe participatie is in GaragePark, een ontwikkelaar en exploitant van innovatieve opslag- en werkruimtes in Nederland. Gespreid over de periode van 2022 tot 2025 zal TINC 25 miljoen euro investeren. Het afgelopen boekjaar werden voor 62,3 miljoen euro nieuwe investeringstoezeggingen gedaan. Op 30 juni stonden er 63,3 miljoen euro investeringstoezeggingen uit tegenover 25 miljoen op 30 juni 2021. In september volgde nog een nieuwe investering van 12 miljoen in Yally, een nieuw vehikel van TINC en TDP dat woningen in centrumsteden in België zal opkopen, energiezuiniger zal maken om ze daarna te verhuren. Eind juni had TINC 48,4 miljoen euro cash, tegenover 60,3 miljoen eind juni 2021. Na de verkoop in september van het belang van 50,01 procent in het Gentse bedrijvencentrum Bio-Versneller (met een meerwaarde van 4,04 miljoen euro) bedraagt de kaspositie ruim 65 miljoen euro. Daarnaast kondigde TINC in september een financieringskader aan dat voor het eerst toelaat obligaties uit te geven voor duurzame investeringen, als alternatief voor een kapitaalsverhoging. Tot nog toe was TINC op holdingniveau schuldenvrij. De nettowinst viel terug van 31,1 miljoen tot 25 miljoen euro, of van 0,84 euro tot 0,69 euro per aandeel, rekening houdend met de verwachte sterke afbouw van de Vlaamse steun voor oude zonnepaneelinstallaties. De nettoactiefwaarde steeg met 1,2 procent tot 463,6 miljoen euro of 12,75 euro per aandeel. De aandeelhouders stemden in met het voorstel om het boekhoudkundige jaar in de toekomst gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Het brutodividend steeg met 3,85 procent tot 0,54 euro per aandeel, of een aantrekkelijk brutorendement van 4,4 procent, en is volledig gedekt door inkomsten uit de participaties. We juichen de mogelijkheid tot schuldfinanciering toe. Hoewel een kapitaalverhoging in 2023 niet valt uit te sluiten, bevestigen we het koopadvies voor de rustige langetermijninvesteerder (rating 1A).