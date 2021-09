Velcan Holdings zet de ontwikkeling van de Indiase waterkrachtcentrales stop. Wat nu gedaan met mijn aandelen van de ooit zo beloftevolle Franse ontwikkelaar van waterkrachtcentrales?

Velcan Holdings kondigde op 20 augustus aan dat het stopt met de ontwikkeling van drie waterkrachtcentrales in de Indiase provincie Arunachal Pradesh: Tato 1 (186 megawatt), Heo (240 megawatt) en Pauk (145 megawatt). Velcan verkreeg de concessies al in 2007, maar vooral de jongste jaren was er geen vooruitgang meer. De heronderhandeling van de concessieovereenkomst, die noodzakelijk was om de eerdere vergunningen te verlengen, mislukte doordat de overheid voorwaarden oplegde die geen rendabele investering meer toelieten. Velcan zoekt een overnemer voor de projecten en waardeert 7,4 miljoen euro van de resterende ontwikkelin...

Velcan Holdings kondigde op 20 augustus aan dat het stopt met de ontwikkeling van drie waterkrachtcentrales in de Indiase provincie Arunachal Pradesh: Tato 1 (186 megawatt), Heo (240 megawatt) en Pauk (145 megawatt). Velcan verkreeg de concessies al in 2007, maar vooral de jongste jaren was er geen vooruitgang meer. De heronderhandeling van de concessieovereenkomst, die noodzakelijk was om de eerdere vergunningen te verlengen, mislukte doordat de overheid voorwaarden oplegde die geen rendabele investering meer toelieten. Velcan zoekt een overnemer voor de projecten en waardeert 7,4 miljoen euro van de resterende ontwikkelingskosten af (de andere helft werd al eerder afgeboekt). Die beslissing heeft het voordeel van de duidelijkheid, want daarmee vervelt de holding tot een investeringsmaatschappij, die financiële middelen beheert die al jaren rond 100 miljoen euro schommelen. Daarbovenop is er Rodeio Bonito, de kleinere - kostendekkende - waterkrachtcentrale met een capaciteit van 15 megawatt in Brazilië. Velcan maakte begin vorig jaar gebruik van de marktturbulentie om het grootste gedeelte van de obligaties te verkopen en in te ruilen voor aandelen of trackers, voornamelijk op edelmetalen, olie en de banksector. Afgezien van dat beheer kocht Velcan sinds begin 2018 afgerond 1,1 miljoen eigen aandelen in, waardoor het aantal uitstaande aandelen verminderde van 6,6 miljoen eind 2017 naar 5,55 miljoen eind 2020. Door telkens tegen een lagere maximale inkoopkoers in te kopen, onder het koersniveau op het moment van de aankondiging, veroorzaakten die inkopen koersdruk in plaats van te zorgen voor steun - met als absolute dieptepunt de start van het lopende programma in maart 2020, met 300.000 aandelen tegen een maximale inkoopprijs van 5,1 euro per aandeel. In september, nadat Velcan 112.104 aandelen had ingekocht tegen gemiddeld 4,83 euro per aandeel, werd het minimumniveau opgetrokken tot 7 euro per aandeel. Sindsdien zijn nog 107.719 aandelen ingekocht, maar de koers schommelt al maanden tussen 8 en 10 euro. De in juli verkregen nieuwe inkoopmachtiging voor de komende vijf jaar laat toe tot 2,5 miljoen aandelen in te kopen (45% van de uitstaande aandelen), maar Velcan zal niet langer werken met een vaste inkooplimiet, maar met een marge van -15 tot +30 procent tegenover de koers op het moment van de inkoop. Na het wegvallen van de onzekerheid over de dure ontwikkeling van de centrales in India is de hamvraag of Velcan eindelijk werk zal maken van het creëren van aandeelhouderswaarde. Dat zal het volgende inkoopprogramma duidelijk moeten maken. De kansen liggen in elk geval een stuk gunstiger. De waardering is nog altijd abnormaal laag, tegen een marktkapitalisatie van nauwelijks 0,45 keer de boekwaarde en 0,5 keer de financiële middelen. We verhogen daarom het advies naar koopwaardig (rating 1C). Het aandeel noteert op de weinig liquide beurs van Luxemburg. Werk daarom met strikte koerslimieten. HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.