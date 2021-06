Wat is uw mening over EMX Royalty, een kleiner royaltybedrijf in de mijnbouwsector?

Het Canadese royaltybedrijf EMX Royalty werd opgericht in 2003 en noteert op de Venture Exchange van Toronto en de Amerikaanse New York Stock Exchange (ticker EMX). EMX heeft een portfolio van ruim 200 royalty's, geografisch gespreid over Noord-Amerika, Chili, Scandinavië, Servië, Turkije, Rusland en Australië. Met een beurskapitalisatie van 298 miljoen Amerikaanse dollar is het een kleine speler tegenover onze portefeuillewaarden Franco-Nevada (beurswaarde van 28,2 miljard), Wheaton Precious Metals (21,4 miljard) en Sandstorm Gold (1,6 miljard). De grotere sectorgenoten spitsen zich in belangrijke mate toe op het sluiten van streamingovereenkomsten en het kopen van bestaande royalty's op projecten. EMX daarentegen is vooral een specialist in het ontdekken van nieuwe projecten, waarop het royalty's vestigt.EMX beschikt over een ervaren team van geologen, waarvan enkelen een verleden bij Newmont hebben. Nadat een project is ontdekt, zoekt het een partner die de exploratie en de eventuele latere ontwikkeling tot een producerende mijn op zich neemt. In ruilt krijgt EMX een royalty op de toekomstige productie, mijlpaal- of dividendbetalingen in de loop van de ontwikkeling, en soms een belang in aandelen van het overnemende bedrijf. Momenteel richt EMX zich voor de ontwikkeling van nieuwe royalty's vooral op koper- en goudprojecten in het westen van de Verenigde Staten en op batterijmetalenprojecten in Scandinavië. Het voordeel van een royalty-ontwikkelingsmodel is de beperkte hoeveelheid kapitaal die ervoor vereist is, vergeleken met het kopen van een streamingbelang of een royalty van een project dat al verder in ontwikkeling of zelfs al in productie is. Het aantal uitstaande aandelen is sinds 2013 slechts met 18 procent toegenomen, tegenover 30 procent bij Franco-Nevada en 90 procent bij Sandstorm Gold. Anderzijds zijn de inkomsten nog steeds relatief beperkt - 5,1 miljoen Canadese dollar in 2019 en 7,2 miljoen in 2020 - en minder voorspelbaar. Er zijn vier projecten in productie en tegen eind 2021 worden dat er zes. Er is dus veel geduld nodig. Het aandeel is tot 2018 duidelijk achtergebleven op de grotere sectorgenoten. De verkoop van een Russisch koper- en goudproject leverde in 2018 wel een stevige 69 miljoen dollar op. Sindsdien presteerde het aandeel minstens even goed, en vorig jaar zelfs beter.Het aandeelhouderschap is stevig, met onder meer 15,5 procent in handen van het management en bestuurders, 5,8 procent van Newmont en 5,6 procent van Sprott Global. Op 31 maart had EMX 49,2 miljoen Canadese dollar cash en voor 15,7 miljoen investeringen in andere bedrijven, in totaal 18 procent van de marktwaarde. Franco-Nevada of Wheaton Precious Metals (of Sandstorm omwille van de onderwaardering) blijven voor ons de eerste keuze voor royaltybedrijven in edelmetalen. EMX Royalty wordt echter goed beheerd en mag in een ruimere portefeuille worden gekocht (rating 1B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.