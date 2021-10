Ik lees dat het Zweedse Doro op schema zit voor de afsplitsing van de afdeling Doro Care. Verkoop ik best mijn aandelen om de mogelijke heffing van roerende voorheffing op te transactie te voorkomen?

Doro AB, de Zweedse marktleider in mobiele telefonie en dienstverlening aan senioren, kondigde in februari aan dat het een aparte beursnotering van Doro Care voorbereidt. De beslissing in 2020 om de activiteiten op te splitsen in twee bedrijfstakken, Doro Phones en Doro Care, was dus de voorbode van een volledige afsplitsing. Op die manier hoopt het bedrijf op lange termijn de meeste aandeelhouderswaarde te creëren voor beide afdelingen. Doro is al jaren de marktleider in mobiele telefonie voor senioren. Toch presteerde het de jongste jaren veeleer ontgoochelend. Van 2010 tot en met 2017 groeide de omzet nog gemiddeld met 16,7 procent per jaar. Sindsdien zit de klad er wat in, en onder invloed van de pandemie zakte de omzet vorig jaar met 28,9 procent tot 1,17 miljard Zweedse kronen, tegenover nog 1,7 miljard in 2017. Het herstructureringsplan dat vorig jaar werd opgestart, leidde onder meer tot de stopzetting van de verkoop in Noord-Amerika en Italië, en tot forse besparingen in Duitsland en Oost-Europa. In de eerste jaarhelft daalde de omzet tegenover de eerste helft van 2020 met 8,4 procent tot 459 miljoen kronen. In het tweede kwartaal was er een stijging met 25,5 procent tot 260,3 miljoen kronen. Het goede nieuws is het herstel van de brutowinstmarge van 29,8 naar 35,1 procent (30,3% op jaarbasis in 2020). Doro Care is sinds 2014 actief op de nog jonge, versnipperde markt van de technologiegedreven zorg voor de senioren. Het wil met gerichte overnames de Europese marktleider worden in dat segment. De afdeling draaide vorig jaar een recordomzet van 524,1 miljoen Zweedse kronen, een toename met 9,9 procent tegenover 2019. In de eerste helft van dit jaar was er een stijging met 11,5 procent tot 284,6 miljoen kronen. De traditioneel hogere brutowinstmarge zakte van 42,8 naar 41,5 procent (41,4% op jaarbasis in 2020). Doro Care wil een eigen technologisch platform voor het welzijn van senioren ontwikkelen, maar blijft ook mikken op overnames om te groeien. In september volgde een kleine transactie in het Verenigd Koninkrijk en de overname van Innocom, een van de leidende spelers in Nederland met een jaaromzet van omgerekend 50 miljoen Zweedse kronen. Daarmee betreedt Doro een vierde markt, naast de thuismarkt Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Doro bevestigde bij de halfjaarrapportering dat alles op schema zit om de aparte notering van Doro Care in het vierde kwartaal te realiseren. Zoals altijd is het onzeker hoe de afsplitsing fiscaal zal worden behandeld, ondanks de wettelijke uitzondering die in 2019 werd goedgekeurd op de heffing van roerende voorheffing op spin-offs. Het aandeel steeg sinds de aankondiging in februari met bijna 30 procent. We raden vanwege de onzekere fiscale behandeling van de afsplitsing aan uw positie te verkopen en verlagen het advies naar verkopen (rating 3B).