Het aandeel van Nova Royalty zit in een sukkelstraatje. Kan u nog eens een update geven?

Nova Royalty is een Canadees royaltybedrijf dat in 2018 werd opgericht. Uniek is dat het ervaren team het succesvolle royaltymodel inzet op koper en in mindere mate nikkel, twee kritische grondstoffen voor de elektrificatie en decarbonisatie.Het aandeel nam na de beursgang op de Venture Exchange van Toronto op 1 oktober 2020 tegen 1 dollar per aandeel een vliegende start. In januari 2021 werd een kortstondige piek van 6,25 Canadese dollar bereikt. Sindsdien viel de koers stevig terug tot circa 1,5 Canadese dollar. De daling versnelde vanaf maart van dit jaar door de toegenomen vrees voor een wereldwijde recessie. Het bedrijf zat al die tijd absoluut niet stil. Sinds vorige zomer werden drie nieuwe royalty's verworven, waardoor de portefeuille is uitgegroeid tot 22 royalty's. In augustus 2021 werd een royalty van 1 procent gekocht op Aranzazu, een koper- goud- en zilverproject in Mexico. Het is de eerste op een mijn in productie, die jaarlijks 1 à 1,5 miljoen dollar zal opleveren. Dat is voldoende om het gros van de werkingskosten te financieren. In januari van dit jaar volgde een royalty van 0,135 procent op de Copper World- en Rosemont-koperprojecten van Hudbay Minerals in het Amerikaanse Arizona. Een beslissing over de productie wordt in 2024 verwacht. Tot slot werd in mei een deel van een bestaande royalty gekocht op het Argentijnse Josemaria koper-, goud- en zilverproject van Lundin Mining. Lundin neemt nog dit jaar de cruciale productiebeslissing. Door deze deal is Nova Royalty blootgesteld aan vier van de tien grootste bovengrondse koperprojecten in ontwikkeling in de beide Amerika's. Deze vier projecten maken een reële kans om deel uit te maken van de volgende generatie koperprojecten die tientallen jaren zullen produceren. Als dit lukt, worden dit enorme kasstroomgeneratoren voor Nova Royalty. De royalty van 0,42 procent op Taca Taca bijvoorbeeld, het Argentijnse koper- en goudproject in handen van First Quantum, kan bij een koperprijs van 4 dollar per pound jaarlijks 8 miljoen dollar opleveren en 250 miljoen over de eerste 32 productiejaren. Nova Royalty betaalt 32 miljoen dollar voor de royalty. Een productiebeslissing wordt in 2023 of 2024 genomen. De ambitieuze Canadezen willen verder groeien door een combinatie van bijkomende royalty's te verwerven op topprojecten die tientallen jaren kunnen produceren, het verwerven van royalty's op producerende of bijna producerende projecten die direct cash opbrengen en door progressie op de projecten van de bestaande royalty's. Het bedrijf streeft een Amerikaanse beursnotering na voor meer visibiliteit. Het aandeel is het slachtoffer van de stevige terugval van de koperprijs. Op korte termijn is een ommekeer lastig in te schatten, maar voor de belegger met geduld biedt de forse terugval een prima koopkans. De fundamentele vraag- en aanbodsituatie voor koper blijft uitstekend. Een typisch aandeel voor de langetermijnbelegger (minstens richting 2025 en vooral richting 2030). Koopwaardig (rating 1C).