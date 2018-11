Lezersvraag: waarom blijft Gilead Sciences zo ontgoochelen?

We begonnen het Amerikaanse biotechbedrijf Gilead Sciences te volgen in februari 2017. Per saldo noteert het aandeel op hetzelfde niveau als toen, als we geen rekening houden met het divendendrendement van 3,2 procent bruto (2,28 dollar per aandeel op jaarbasis). Het aandeel nam dit jaar een sterke start, maar viel na een piek net onder 90 dollar eind januari terug naar het niveau van eind 2017, in lijn met de iShares Nasdaq Biotechnology ETF (tickersymbool IBB).

