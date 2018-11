Lezersvraag: Waarom geloven jullie niet in Kiadis Pharma?

Kiadis Pharma noteert sinds juli 2015 op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam. De beursgang gebeurde tegen 12,5 euro per aandeel. Het enige product in de pijplijn is ATIR-101, een kandidaat-geneesmiddel dat het immuunsysteem ondersteunt na een stamceltransplantatie (HSCT), vooral voor de behandeling van zeldzame bloedkankers. Het gaat om een zogenoemd T-cell-product, dat wordt toegediend na een haplo-identieke transplantatie, een transplantatie waar maar voor 50 procent een match is met de patiënt. Dankzij die techniek is het makkelijker donoren te vinden, maar z...