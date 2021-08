Waarom is het aandeel van Inventiva de jongste weken zo fel gezakt? Een koopgelegenheid?

De verklaring voor de recente daling van het aandeel van het Franse biotechbedrijf Inventiva is de aankondiging van een zogenoemd at-the-market- of ATM-aandelenuitgifteprogramma op 2 augustus. Het programma voor de uitgifte van ADS-aandelen op de beurs van New York loopt tot 2 augustus 2024 om tot 100 miljoen dollar op te halen, met een maximale toename van het aantal uitstaande aandelen met 20 procent. Hoewel een ATM-programma het voordeel heeft dat de nieuwe aandelen in de tijd gespreid worden uitgegeven, zonder relevante korting tegenover de koers op het moment van de uitgifte, is het aandeel sinds de aankondiging met meer dan 15 procent gedaald. De beslissing viel in volle voorbereiding van de opstart van een globale fase III-studie met kroonjuweel lanifibranor in het derde kwartaal. Die pan-PPAR-remmer leverde in juni 2020 sterke fase IIb-resultaten af op patiënten met niet-alcoholische steatose hepatitis (leverontsteking) of NASH. Begin dit jaar kreeg Inventiva het uitstekende nieuws dat een globale fase III-studie volstaat om een goedkeuringsdossier in te dienen in Europa en de Verenigde Staten. Het primaire eindpunt is een gecombineerde score op NASH-resolutie en de vermindering van fibrose (verlittekening, de volgende fase in het ziekteproces). Bovendien mag Inventiva na positieve tussentijdse resultaten, voorzien voor 2024, een voorlopige goedkeuringsaanvraag indienen. Aangezien zo'n studie 300 miljoen euro kost, onderhandelt het bedrijf met grotere farmabedrijven over een vorm van samenwerking voor de verdere ontwikkeling van lanifibranor.De markt oordeelt dat de kans door het ATM-programma groter is geworden dat er op korte termijn geen partnerschap komt. Dat kan kloppen, al kan het ook een manier zijn om sterker aan de onderhandelingstafel te staan, of erop wijzen dat het oprichtersduo Fréderic Cren en Pierre Broqua (gezamenlijk 25% van de aandelen) niet tevreden is met de voorwaarden die op tafel liggen voor het partneren van hun levenswerk. De cashpositie van 93,6 miljoen euro op 30 juni volstaat nog tot het derde kwartaal van 2022. Hoewel er op korte termijn nog geen haast bij is om geld op te halen, is zonder partnerschap nog extra financiering nodig door de aangekondigde ambitie om lanifibranor breder te testen op nog ziekere patiënten (gecompenseerde cirrose) en in combinatie met moleculen met andere werkingsmechanismen. Het scenario dat we initieel voor ogen hadden, een partnerschap met lanifibranor of een overname in 2021, lijkt minder waarschijnlijk geworden. Maar het potentieel van lanifibranor is in geval van positieve fase III-data zo groot dat we desnoods langer geduld zullen opbrengen. In de tweede jaarhelft zal Inventiva een mijlpaalbetaling ontvangen van AbbVie voor de opstart van een fase IIb-studie met ABBV-157 (cedirogant) in psoriasis. Koopwaardig voor de risicobewuste biotechbelegger (rating 1C). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.