Lezersvraag: Waarom viel PNE Wind terug?

PNE Wind, de Duitse speler in alternatieve energie, stuurde vorige week onverwachts een winstwaarschuwing over 2018 de wereld in. De jaarrapportering is gepland op 28 maart, maar PNE kondigde al aan dat het een afwaardering van 10,8 miljoen euro zal opnemen op zijn portefeuille offshore windparken (op zee). Die afwaardering is een gevolg van het nieuwe ontwikkelingsplan voor offshore windparken, dat de Duitse overheid eind januari bekendmaakte. Dat heeft tot gevolg dat voor drie van de vijf nog niet ontwikkelde projecten van PNE - Jules Verne, Nautilus en Nemo ...