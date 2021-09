Wat is de mening van Inside Beleggen over de Franse holding Wendel?

De Franse holding Wendel, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1704, was tot 1974 de grootste speler in de Franse staalsector. Na de nationalisatie van het bedrijf begon de ontwikkeling als holding, met de focus op langetermijninvesteringen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. De hoofdaandeelhouder is de familie Wendel, die via Wendel-Participations 39,3 procent van de aandelen en 52,42 procent van de stemrechten aanhoudt.Veruit de grootste positie is die in Bureau Veritas (35,6%), op 30 juni goed voor 4,25 miljard euro, of ongeveer de helft van de totale nettoactiefwaarde van 8,46 miljard. Sinds 1995 investeerde Wendel 397,3 miljoen euro in de participatie. Het zag de waarde in die periode meer dan vertienvoudigen. Bureau Veritas is een wereldspeler - met Belgische roots - in het testen, inspecteren en certificeren van producten, processen en infrastructuur. Het bedrijf haalt stabiele winstmarges en is via gerichte overnames een gestage groeier. De komende jaren moet de trend naar tracering voor duurzaamheid voor groei zorgen. Het aandeel steeg dit jaar al met 31 procent en is tegen een verwachte koers-winstverhouding van 29,6 keer duur. Wendel verkocht tussen begin 2016 en begin 2019 een aanzienlijke positie in onze portefeuillewaarde Saint-Gobain en verminderde daarmee zijn nettoschuld drastisch van 3,43 miljard euro eind 2015 tot 832 miljoen op 30 juni. De andere helft van de nettoactiefwaarde is opgebouwd uit vijf participaties in niet-beursgenoteerde bedrijven. Gerangschikt volgens de winstbijdrage gaat het om Stahl (chemie), Constantia Flexibles (flexibele verpakkingen), Cromology (decoratieve verven), CPI (trainingscursussen) en IHS (telecominfrastructuur). Er waren de jongste jaren wel wat verschuivingen bij de niet-beursgenoteerde bedrijven, maar per saldo bleef de intrinsieke waarde sinds eind 2017 stabiel rond 4,8 miljard euro. Er is dus behoefte aan nieuwe groei-impulsen. Met het oog daarop is de strategie tot 2024 gericht op zeven à tien nieuwe investeringen tegen eind 2024, telkens van 150 à 500 miljoen euro. Geografisch ligt de focus op West-Europa - vooral Frankrijk - en Noord-Amerika. Onlangs werd een eerste investering van 216,7 miljoen euro gemeld in het Franse beursgenoteerde vloerenbedrijf Tarkett.Opvallend is de hoge korting van Wendel op de intrinsieke waarde van 40,6 procent, ruim boven het tienjarige gemiddelde van 28,4 procent. Allicht speelt daar de dure waardering van de belangrijkste participatie Bureau Veritas, de matige evolutie van de niet-beursgenoteerde de jongste jaren en de vrees voor te dure nieuwe investeringen, die laat komen in de langetermijnstierenmarkt. Het brutodividendrendement bedraagt 2,4 procent. Gezien de historisch hoge korting, mogen bestaande posities absoluut behouden blijven, maar fundamenteel zijn we geen koper van dit aandeel. Houden (rating 2B).