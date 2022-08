Voor de markt is het glas bij ForFarmers nog steeds half leeg.

De lijdensweg van de veevoerproducent ForFarmers blijft duren, maar is in de eerste jaarhelft een beetje minder pijnlijk geworden. De stijgingen van de grondstoffen- en de energieprijzen spelen het bedrijf nog steeds parten, maar het heeft ze vanaf het tweede kwartaal wel grotendeels kunnen doorrekenen. De resultaten van de eerste jaarhelft zijn daarom beter dan verwacht, meldde de nieuwe CEO, Chris Deen.

...

De lijdensweg van de veevoerproducent ForFarmers blijft duren, maar is in de eerste jaarhelft een beetje minder pijnlijk geworden. De stijgingen van de grondstoffen- en de energieprijzen spelen het bedrijf nog steeds parten, maar het heeft ze vanaf het tweede kwartaal wel grotendeels kunnen doorrekenen. De resultaten van de eerste jaarhelft zijn daarom beter dan verwacht, meldde de nieuwe CEO, Chris Deen. Het mengvoervolume is met zo'n 7 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar, maar de totale omzet en brutowinst zijn er met respectievelijk 22 en 18 procent op vooruitgegaan. Ook de bedrijfskasstroom (ebitda) is licht verbeterd. De ebitda-marge is nog niet hersteld tot op de niveaus van voor corona. Toen ging die structureel boven 4 procent, terwijl ze nu al een jaar rond 2,5 procent schommelt. De nettowinst is op het niveau van vorig jaar gebleven. Door het hogere werkkapitaal is de vrije kasstroom wel onder nul gegaan. Dat is een aandachtspunt voor de tweede jaarhelft.In Europa blijft de varkensstapel onder druk staan door het stikstofprobleem, de dalende vraag uit China en ziektes. ForFarmers speelt daar strategisch wel juist op in door meer in te zetten op pluimveevoer. Zo kondigde het begin juli een nieuwe joint venture aan met de Britse pluimveevoerproducent 2Agriculture. Die samenwerking zou goed zijn voor een jaarlijks voervolume van 3 miljoen ton. ForFarmers kan dan rekenen op 15 procent meer volumeverkoop per jaar. In Polen wordt de pluimveesector ook de belangrijkste groeimotor. ForFarmers wil met overnames en samenwerkingen een hoofdrol blijven spelen in de consolidatiegolf in de sector. Om daar meer financiële ruimte voor te hebben, heeft het zijn inkoopprogramma van eigen aandelen stopgezet. Het zou in 2022 en 2023 voor 50 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Het saldo staat nu op 23,6 miljoen euro. Het management bekijkt of die aankopen in de komende periode weer kunnen doorgaan. In het laatste kwartaal van dit jaar presenteert de nieuwe CEO een herziening van het strategische langetermijnplan, waarmee ForFarmers onder meer naar twee nieuwe landen wilde trekken. Door de onzekerheid rond energie, grondstoffen en de algemene economische ontwikkelingen moet dat plan worden bijgeschroefd, klinkt het.Financieel staat het bedrijf nog sterk. De schuldgraad is opgelopen en de solvabiliteit is lichtjes gedaald, maar dat blijft binnen de perken. We zien een gemend beeld bij ForFarmers. Er zijn lichtpuntjes, zoals de stabilisering van de operationele en de brutowinst, en er zijn aandachtspunten, zoals het herstel van de kasstromen en de heropstart van het aandeleninkoopprogramma. Tot slot zijn er structurele risico's, zoals de krimpende varkensstapel en de duurzaamheidsuitdagingen voor de landbouw. De grootste veevoerproducent van Europa heeft de capaciteiten om die uitdagingen het hoofd te bieden. Het is wachten op de herziening van het strategisch plan om te zien hoe ForFarmers daarop zal inspelen en of het nog overnames of samenwerkingen aangaat om minder te focussen op varkens.ConclusieVoor de markt is het ForFarmers-glas nog half leeg. Het aandeel staat 15 procent lager dan voor de halfjaarresultaten. Het dividendrendement is daarmee gestegen tot meer dan 10 procent bruto. Het noteert tegen 0,8 keer de boekwaarde en 4 keer de ondernemingswaarde tegenover de bedrijfskasstroom (ev/ebitda). Daarmee is de veiligheidsmarge groot genoeg om het in portefeuille te nemen of houden. Al zal geduld nodig zijn vooraleer structureel herstel mogelijk is.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 2,84 euroTicker: FFARMISIN-code: NL0011832811Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 270 miljoen euroK/w 2022: 16Verwachte k/w 2023: 12Koersverschil 12 maanden: -33%Koersverschil sinds jaarbegin: -32%Dividendrendement: 10%