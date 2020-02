De West-Vlaamse technologiegroep Barco heeft een uitstekend 2019 achter de rug. Zowel de omzet, de winstgevendheid als het aantal nieuwe orders stegen. Barco is iets voorzichtiger voor 2020, maar dat is klassiek aan het begin van het boekjaar. Het coronavirus zorgt wel voor een extra factor van onzekerheid omdat China zowel voor de Entertainment- als de Healthcare-afdeling een belangrijke afzetmarkt is.

De jaaromzet steeg op groepsniveau met 9,5 procent naar 1,08 miljard euro. Daarbij had Barco als dollarverdiener een stevige rugwind van de duurdere Amerikaanse munt. Exclusief valutaverschillen bleef de omzetstijging beperkt tot 6,4 procent. De waarde van het orderboek lag met 322,3 miljoen euro 6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de hogere winstgevendheid was een meevaller. De marge op de bruto bedrijfswinst (ebitda) klom met 2 procent naar 14,1 procent. Ondanks de omzetstijging daalden de operationele uitgaven vorig jaar met 6 miljoen euro. Als percentage van de omzet verminderden de uitgaven van 31,6 naar 29,5.

...

De jaaromzet steeg op groepsniveau met 9,5 procent naar 1,08 miljard euro. Daarbij had Barco als dollarverdiener een stevige rugwind van de duurdere Amerikaanse munt. Exclusief valutaverschillen bleef de omzetstijging beperkt tot 6,4 procent. De waarde van het orderboek lag met 322,3 miljoen euro 6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de hogere winstgevendheid was een meevaller. De marge op de bruto bedrijfswinst (ebitda) klom met 2 procent naar 14,1 procent. Ondanks de omzetstijging daalden de operationele uitgaven vorig jaar met 6 miljoen euro. Als percentage van de omzet verminderden de uitgaven van 31,6 naar 29,5.Entertainment blijft veruit de grootste afdeling. De stijging van de omzet (455,1 miljoen euro) lag met 11,5 procent boven het groepsgemiddelde. Entertainment was ook de drijvende kracht achter de toename van het aantal inkomende orders, met een klim van bijna 20 procent. Digitale cinema deed het erg goed nu de vervanging van projectoren op gang is gekomen. Vooral in de Verenigde Staten en West-Europa deed Barco goede zaken dankzij de overeenkomst met de Amerikaanse bioscoopgroep Cinemark en de nieuwe Series 4-projectorenfamilie. In China en de opkomende markten moet de vervangingsmarkt nog op gang komen. De ebitda-marge van 9,5 procent is de laagste van alle afdelingen maar lag wel hoger dan een jaar eerder (7,3%). Enterprise was opnieuw de meest winstgevende afdeling met een ebitda-marge van 20,6 procent. Dat is onder meer te danken aan een hogere rendabiliteit bij Control Rooms. De omzetstijging blijft met 6,8 procent achter op het groepsgemiddelde. ClickShare, de tool die voor een draadloze verbinding tussen mobiele toestellen en grote presentatieschermen zorgt, blijft een succes met 720.000 installaties. In de loop van dit kwartaal wordt het aanbod uitgebreid met Clickshare Conference. De omzetstijging bij Healthcare, de kleinste afdeling, bedroeg 9,7 procent naar 268,8 miljoen euro. Ook de winstgevendheid steeg, met een ebitda-marge van 13,3 procent tegenover 12,5 procent een jaar eerder. Barco opende vorig jaar een onderzoeks- en productiesite in China om verder te groeien in medische beeldschermen. De nettowinst klom met 36 procent naar 95,4 miljoen euro of 7,6 euro per aandeel. Voor het lopende boekjaar rekent het management op een omzetstijging met ongeveer 5 procent. De ebitda-marge zou verder stijgen naar 15 procent.Barco realiseerde een vrije kasstroom van 88,7 miljoen euro tegenover 63,2 miljoen een jaar eerder. De Kortrijkzanen hadden eind vorig jaar 329,4 miljoen euro in kas. Daarvan kan 253,4 miljoen euro vrij worden besteed. De rest ondergebracht in de Chinese joint-venture Cinionic. Ondanks de geplande dividendverhoging van 2,3 naar 2,65 euro per aandeel is het rendement door de forse koersstijging afgenomen naar amper 1,1 procent bruto. Om de liquiditeit te verhogen wordt het aandeel vanaf 1 juni in zeven gesplitst.ConclusieDe voorzichtige prognoses en de waarschuwingen rond de impact van het coronavirus waren een uitstekend excuus voor de beleggers om wat winsten van tafel te halen. Het aandeel bereikte voor de publicatie van de jaarcijfers een record en was geprijsd voor perfectie. Dat is niet veranderd, want ook na de recente correctie kan een waardering van 26 keer de verwachte winst maar moeilijk worden verantwoord. Daar verandert ook de dividendstijging niets aan.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 233,5 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3 miljard euroK/w 2019: 31Verwachte k/w 2020: 26Koersverschil 12 maanden: +82%Koersverschil sinds jaarbegin: +6,5%Dividendrendement: 1,1%