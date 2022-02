Het bedrijf investeert een recordbedrag van 100 miljoen euro in extra productiecapaciteit in 2022.

De groeimachine Lotus Bakeries is niet meer te stoppen. De onderneming uit het Oost-Vlaamse Lembeke heeft er een prima jaar 2021 op zitten met een omzettoename van 87 miljoen euro - van 663,3 naar 750,25 miljoen euro. Dat is het hoogste groeicijfer ooit. In relatieve termen is het een klim van 13,1 procent. Dat is zowat 2,5 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting.

...

De groeimachine Lotus Bakeries is niet meer te stoppen. De onderneming uit het Oost-Vlaamse Lembeke heeft er een prima jaar 2021 op zitten met een omzettoename van 87 miljoen euro - van 663,3 naar 750,25 miljoen euro. Dat is het hoogste groeicijfer ooit. In relatieve termen is het een klim van 13,1 procent. Dat is zowat 2,5 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting. De eerste groeimotor (51% van de groepsomzet) is de verdere mondialisering van Lotus Biscoff, het speculooskoekje. Daar werd 15 procent groei opgetekend. Lotus Biscoff bekleedt de zevende plaats onder de populairste koekjesmerken ter wereld en ambieert de derde plaats op lange termijn. Het is de sterkste groeier in de top tien. Naast het koekje kwam al jaren geleden de speculoospasta (Lotus Biscoff Spread), ook een internationaal succes. Een stevige, derde groeipijler lijkt in de maak met Lotus Biscoff Sandwich Cookie, een concurrent voor het Oreo-koekje. De internationale uitrol overtreft de verwachtingen. Lotus Biscoff Ice Cream heeft ook zijn plaats in het assortiment veroverd. De meest recente innovatie op de Belgische markt, Lotus Biscoff Chocolade, wordt dit jaar internationaal uitgerold. De tweede groeimotor (22%) is de verdere ontplooiing in steeds meer landen van de gezonde snacks: Bear, Nakd, Trek en Kiddylicious. De covid-19-pandemie deed de omzet van dat segment in het tweede kwartaal van 2020 een diepe duik maken, maar eind 2021 zitten we al weer boven het pre-covid-niveau na een groei van 20 procent vorig jaar. Zowat 26 procent van de omzet in Natural Foods wordt buiten het Verenigd Koninkrijk behaald. Door een nieuw internationaal hoofdkantoor in Zwitserland te bouwen, moet dat aandeel snel nog groter worden. De derde pijler in het Lotus Bakeries-verhaal (27%) zijn de lokale specialiteiten. Daar is groeien de jongste jaren veel minder vanzelfsprekend. 2021 was met 3 procent groei een meevaller. Dit jaar wordt een recordbedrag van 100 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding, zowel in Lembeke (Lotus Biscoff), Courcelles (wafels) als het Amerikaanse Mebane (Lotus Biscoff). Het bedrijf wil meer capaciteit hebben om de groei-ambities waar te maken. Andere uitdagingen voor dit jaar zijn het absenteïsme door de omikronvariant in de fabrieken en het beheersen van de kosteninflatie. De kosteninflatie, en dan vooral de veel hogere transportkosten, heeft ervoor gezorgd dat de rebitda en de rebit (bedrijfskasstroom en bedrijfswinst uit doorlopende activiteiten) slechts met een goede 11 procent zijn gestegen en onder de analistenconsensus bleven.De rebit bedroeg 123,8 miljoen euro, een stijging van 11,4 procent, versus een verwachte 125,3 miljoen euro. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 11,3 procent van 135,7 naar 151 miljoen euro. Dat levert een rebitda-marge van 20,1 procent op of een daling in vergelijking met de 20,5 procent voor 2020. De netto financiële schuld is gezakt tot 82 miljoen euro (0,8 keer rebitda). Het incubatorfonds FF 2032 werd aangevuld met een minderheidsbelang in de Amerikaanse producent van natuurlijke, glutenvrije, allergeenvriendelijke chips The Good Crispy Company. Aandeelhouders krijgen een 13 procent hoger dividend van 40 euro bruto per aandeel. ConclusieDe resultaten werden minder euforisch onthaald dan gebruikelijk door de kosteninflatie. Daarnaast is de waardering tegen bijna 44 keer de verwachte winst 2022 bijzonder pittig. Maar het is dan ook een uniek groeiverhaal dat nog veel jaren kan doorgaan. Houden voor de lange(re) termijn. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2A Koers: 5510 euroTicker: LOTB BBISIN-code: BE0003604155Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,61 miljard euroK/w 2021: 49Verwachte k/w 2022: 44Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: 0,7%