Lotus Bakeries trekt voor het 21ste jaar op rij het dividend op.

Ook in een moeilijker jaar als 2022 is de groeimachine Lotus Bakeries niet meteen te stuiten. De onderneming uit het Oost-Vlaamse Lembeke heeft er opnieuw een recordjaar op zitten met een omzettoename van 127,2 miljoen euro in absolute termen, van 750,45 naar 877,45 miljoen euro op jaarbasis, tegenover een stijging van 87 miljoen het jaar voordien. In relatieve termen was er een stevige klim van 17,0 procent, waarvan 8,1 procent volumegroei, tegenover +14,1 procent voor de eerste helft van het boekjaar. Dat is bijna 2 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting.De eerste groeimotor is en blijft de mondialisering van Lotus Biscoff, het speculooskoekje. Daar werd 25 procent groei opgetekend en in het tweede halfjaar zelfs meer dan 30 procent. Lotus Biscoff - goed voor 54 procent van de groepsomzet - is de sterkste groeier onder de koekjesmerken en steeg van de zevende naar de zesde plaats in de wereldranking. De derde plaats is de ambitie op de lange termijn. Er worden ook steeds meer concepten rond het koekje gebouwd. Jaren geleden was er al de speculoospasta (Lotus Biscoff Spread). Dat is al een internationaal. Nog een stevige groeipijler lijkt in de maak met Lotus Biscoff Sandwich Cookie, een concurrent voor populaire Oreo-koekje. De internationale uitrol overtreft de verwachtingen. Lotus Biscoff Ice Cream heeft ook zijn plaats in het assortiment veroverd en de meest recente innovatie op de Belgische markt, Lotus Biscoff Chocolade, wordt sinds vorig jaar internationaal uitgerold. De tweede groeimotor (23% van de groepsomzet) is de ontplooiing van de gezonde snacks (Bear, Nakd, Trek en Kiddylicious) in steeds meer landen. De omzettoename bedroeg vorig jaar 24 procent. Het Verenigd Koninkrijk is de bakermat van Natural Foods, maar de groei daarbuiten kwam uit op bijna 40 procent. De tak werd versterkt door de volledige verwerving van Peter's Yard, een merk van gezonde en lekkere zuurdesemcrakers en -crisps. De derde pijler zijn de lokale specialiteiten (23% van de groepsomzet). Daar is groeien veel minder vanzelfsprekend. In 2022 was er een status quo. Vorig jaar investeerde Lotus Bakeries een recordbedrag van 153 miljoen euro. Toch blijft de netto financiële schuld met 153,6 miljoen euro of 0,9 keer rebitda stevig onder controle. De capaciteit in de Amerikaanse fabriek van Mebane werd onder meer verdubbeld. In de zomer kondigde het bedrijf aan dat er een derde Lotus Biscoff-fabriek komt, in Thailand. Die moet tegen 2026 operationeel zijn. De forse kosteninflatie vreet aan de winstmarges. De aangepaste rebit (bedrijfswinst uit doorlopende activiteiten) steeg met 13,2 procent, van 123,8 naar 140,2 miljoen euro. De analistenverwachting lag ruim 2 procent lager op 136,8 miljoen euro. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 12,5 procent van 151,0 naar 169,9 miljoen euro. Dat levert een rebitda-marge van 19,4 procent op of een daling in vergelijking met de 20,1 procent in 2021. Het recurrente nettoresultaat klom 13,1 procent tot 106,22 miljoen euro. De aandeelhouders krijgen 12,5 procent meer dividend: van 40 naar 45 euro bruto per aandeel. Het is de 21ste opeenvolgende verhoging van het dividend.ConclusieDe kwaliteiten van Lotus Bakeries zijn in de beurskoers verrekend tegen 48 keer de winst 2022, 42 keer de verwachte winst 2023 en 28 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). Dat is bijzonder pittig. Maar het is dan ook een uniek groeiverhaal dat nog vele jaren door kan gaan. Houden voor de lange(re) termijn.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2A Koers: 6100 euroTicker: LOTB BBISIN-code: BE0003604155Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,98 miljard euroK/w 2022: 48Verwachte k/w 2023: 42Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 0,7%