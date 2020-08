Er valt niet altijd veel nieuws te rapen bij Lotus Bakeries. Maar als er nieuws is, is het meestal goed nieuws.

Het voedingsbedrijf meldde eerder al dat de impact van covid-19 meeviel. De twaalf productievestigingen bleven allemaal operationeel tijdens de lockdown. Lotus Bakeries moest wel extra kosten maken, om het personeel in veilige omstandigheden te kunnen laten doorwerken. Bovendien mogen we ook niet stellen dat er totaal geen impact was. Met name de verkopen aan de out-of-homesectoren (vooral de horeca) en de vliegtuigmaatschappijen stonden onder druk. Zo is sinds midden maart geen doos speculaaskoekjes meer verkocht aan een vliegtuigmaatschappij.Uit de halfjaarcijfers bleek ook dat de afdeling Natural Foods (gezonde snacks) heeft geleden onder de lockdown. Producten als Nakd, Trek en Bear worden vooral geconsumeerd door jonge, actieve mensen en gezinnen onderweg naar het werk of naar school. Hetzelfde geldt voor de 'Snelle Jelle' van de peperkoekproducent Peijnenburg. Die impact is er voor een stuk nog altijd, aangezien telewerken nog vaak de norm is en het sociale leven nog niet hetzelfde is als voor de coronacrisis. Eind mei deelde Lotus Bakeries nog mee dat het zijn belang in Natural Balance Foods, de vennootschap boven Nakd, Trek en Bear, heeft opgetrokken tot 97,9 procent door de oprichters verder uit te kopen. Op die transacties werd een waardering van circa 1,7 keer de huidige nettoverkoop geplakt.Gelukkig heeft Lotus Bakeries nog het speculaaskoekje om op te terug te vallen. De internationalisering van Biscoffzet onverminderd door. Mensen hebben thuis duidelijk meer speculaas (koekjes, pasta of ijs) geconsumeerd. De omzet groeide met 8,4 procent, van 298,1 naar 323,3 miljoen euro. Toch 3 à 4 procent meer groei dan analisten in het vooruitzicht hadden gesteld.Ondanks de extra kosten door de coronapandemie volgde de rendabliteit de omzetontwikkeling. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 10,1 procent, tot 67,1 miljoen euro. Dat levert een toename van de rebitda-marge op van 20,4 naar 20,7 procent. De recurrente bedrijfswinst (rebit) klom 4,4 procent hoger, naar 51,0 miljoen euro. De stijging was minder sterk door de extra afschrijvingen op forse investeringen in de Amerikaanse en de Zuid-Afrikaanse fabriek. De nettowinst maakte wel de vergelijkbare sprong met 8,6 procent, van 38,1 naar 41,3 miljoen euro. Per aandeel ging het van 47,1 naar 51,0 euro. Zulke sterke cijfers hadden we niet verwacht voor de eerste helft van 2020. Voor de tweede jaarhelft verwachten we dezelfde tendensen. De introductie van de gevulde speculaas (sandwich cookie) in vier landen blijkt een succes. Vanaf oktober neemt Lotus Bakeries er een nieuwe productielijn voor in gebruik en volgt de introductie in andere landen waar het bedrijf met eigen kantoren werkt. Een andere innovatie wordt Lotus Biscoff-chocolade. Die test Lotus Bakeries vanaf september op de Belgische markt. Het Lotus Bakeries corporate venture fonds (FF2032) heeft een tweede investering gedaan. Vorig jaar nam het al een minderheidsbelang in de Britse producent van gezonde crackers Peter's Yard, en onlangs kwam daar een minderheidsbelang in Love Brands Inc.Bij. Dat Amerikaanse bedrijf maakt onder de merknaamLOVE Corn een knapperige maïssnack voor de Amerikaanse en de Britse markt. In 2019 bedroeg zijn omzet 5 miljoen dollar.De halfjaarresultaten bevestigen dat het aandeel van Lotus Bakeries terecht beter presteerde dan het marktgemiddelde. De waardering is natuurlijk pittig, tegen 28 keer de verwachte winst van dit jaar en bijna 20 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). Toch blijft Lotus voor ons een basiswaarde door zijn unieke groeiverhaal, dat nog vele jaren door kan gaan. Koopwaardig voor de lange termijn (rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 3200 euroTicker: LOTB BBISIN-code: BE0003604155Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,62 miljard euroK/w 2019: 32Verwachte k/w 2020: 28Koersverschil 12 maanden: +25%Koersverschil sinds jaarbegin: +21%Dividendrendement: 1,0%