Lotus Bakeries investeert dit jaar ruim 100 miljoen euro om de productiecapaciteit op te drijven.

De groeimachine Lotus Bakeries is niet meer te stoppen. De onderneming uit het Oost-Vlaamse Lembeke heeft er opnieuw een prima halfjaar op zitten. De omzet steeg op jaarbasis van 365,25 naar 416,77 miljoen euro, een klim van 14,1 procent (waarvan 6,1% volumegroei) en ruim 5 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting (395,7 miljoen). De eerste groeimotor is en blijft de verdere mondialisering van Lotus Biscoff,het speculaaskoekje waarmee Lotus Bakeries bekend is geworden. Daar was er een groei met 17 procent. Lotus Biscoff staat wereldwijd op de zevende plaats in de top tien van koekjesmerken. De ambitie is het nummer drie te worden op de lange termijn. Behalve op de mondialisering van het bekende koekje zet Lotus Biscoff ook in op almaar meer concepten, zoals de speculoospasta (Lotus Biscoff Spread), die intussen ook al een internationaal succes is. Een stevige, derde groeipijler lijkt in de maak metLotus Biscoff Sandwich Cookie. De internationale uitrol van de concurrent voor het populaire Oreo-koekje overtreft de verwachtingen. Lotus Biscoff Ice Cream is de recentste innovatie op de Belgische markt, Lotus Biscoff Chocolade wordt vanaf dit jaar internationaal uitgerold. De tweede groeimotor is de verdere internationale ontplooiing van de gezonde snacks (Bear, Nakd, Trek en Kiddylicious. De omzet groeide in de eerste helft van vorig jaar met 30 procent. Buiten het Verenigd Koninkrijk, de bakermat van Natural Foods, kwam de groei uit boven 50 procent. Deze tak is versterkt door de volledige verwerving van Peter's Yard, een merk van zuurdesemcrakers en -crisps. Bij de derde pijler van Lotus Bakeries, de lokale specialiteiten, is groeien veel minder vanzelfsprekend. Zo was er geen groei bij het ontbijtkoekenmerkt Peijnenburg. Dit jaar investeert Lotus Bakeries meer dan 100 miljoen euro, een record. Desondanks blijft de netto financiële schuld met 133,1 miljoen euro of 0,9 keer rebitda onder controle. Er komt onder meer een nieuwe productielijn voor Lotus Biscoff Sandwich Cookies, een verdubbeling van de capaciteit van de fabriek in het Amerikaanse Mebane en een derde Lotus Biscoff-fabriek. De site in Thailand zal tegen 2026 operationeel zijn. De analisten en de beleggers keken uit naar de evolutie van de winstgevendheid. Want de daling daarvan door de forse kosteninflatie was het minpuntje in de tweede helft van vorig jaar. Die tendens heeft doorgezet, maar minder erg dan gevreesd. De situatie is niet uit de hand gelopen. De aangepaste rebit (bedrijfswinst uit doorlopende activiteiten) steeg met 6,5 procent, van 64,5 naar 68,6 miljoen euro. Dat is bijna 5 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 65,5 miljoen. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 6,7 procent, van 77,34 naar 82,51 miljoen euro. Dat levert een rebitda-marge van 19,8 procent op, tegenover 21,1 procent in de eerste zes maanden van 2021. Het recurrente nettoresultaat klom 8,1 procent hoger, tot 52,73 miljoen euro.ConclusieLotus Bakeries blijft een uitzonderlijk groeiverhaal op Euronext Brussel. Maar daar betaal je stevig voor. De waardering tegen 44 keer de verwachte winst 2022 en een verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) in buurt van 29 is bijzonder pittig. Maar dit unieke groeiverhaal kan dan ook nog vele jaren doorgaan. Houden voor de lange termijn.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2A Koers: 5580 euroTicker: LOTB BBISIN-code: BE0003604155Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,55 miljard euroK/w 2021: 48Verwachte k/w 2022: 44Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 0,7%