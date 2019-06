Een belangrijke groeimotor blijft de mondialisering van zowel het speculaaskoekje als de -pasta.

Het is wachten tot 19 augustus bij de presentatie van de halfjaarresultaten om een zicht te krijgen op de evolutie van de zaken in 2019. Gelukkig heeft Lotus Bakeries het afgelopen decennium zelden ontgoocheld. Dat is ook de vermogensbeheerder Value Square niet ontgaan. Die berekent elk jaar de fundamentele waardecreatie van de Belgische beursgenoteerde bedrijven die meer dan tien jaar op de beurs noteren. Die wordt gemeten door bij de evolutie van de boekwaarde per aandeel de nettodividenden die de particuliere aandeelhouders hebben ontvangen, op te tellen. Lotus Bakeries moest enkel Melexis voor laten gaan met een fundamentele waardecreatie van 16,9 procent per jaar. De aandeelhouders kregen een beduidend hogere return met 860,5 procent of gemidd...