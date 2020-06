De familie Boone heeft haar belang in Lotus Bakeries onlangs nog opgevoerd. Dat bewijst het vertrouwen in de toekomst.

Er valt naast de resultaten niet altijd veel nieuws te rapen bij Lotus Bakeries. Hoewel er de jongste jaren beterschap is. Sinds de aankondiging van de jaarcijfers 2019 in februari kregen we begin april een update over de impact van covid-19. Die impact bleek mee te vallen, want alle twaalf de productievestigingen bleven werken tijdens de lockdown. Lotus Bakeries is tenslotte een voedingsbedrijf en dus een deel van een essentiële industrie in tijden van quarantaine. Stellen dat er totaal geen impact is, mogen we ook niet doen. Het persbericht wees erop dat ongeveer 10 procent van de groepsomzet een negatieve invloed ondervond. Met name de verkopen aan de out-of-homesectoren (zeg maar de horeca) en de vliegtuigmaatschappijen stonden en staan onder druk.Het is wachten tot 14 augustus bij de publicatie van de halfjaarcijfers om te zien hoezeer dat de groei heeft afgeremd. Maar in vergelijking met de meeste andere beursgenoteerde bedrijven op Euronext Brussel zal de schade wel meevallen. Meegeven trouwens dat vorig jaar opnieuw prima was voor de producent van speculaas en andere zoetigheden. Er was een omzettoename van 56,3 miljoen euro of 10,1 procent tot 612,7 miljoen euro. Het fraaie van de net dubbelcijferige omzetgroei vorig jaar is dat daarvan zo'n 7 procent organische groei (zonder overnames of desinvesteringen) is. Dat is een van de beste interne groeicijfers van de voorbije twaalf jaar. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg mede dankzij het IFRS-16 (leasecontracten) wat meer dan de omzet, met 12,0 procent tot 123,6 miljoen euro. Dat levert een rebitda-marge van 20,2 procent op in vergelijking met 19,8 procent voor 2018. De recurrente bedrijfswinst (rebit) klom met 8,3 procent tot voor het eerst boven 100 miljoen euro (102,9 miljoen). De nettowinst maakte een sprong van 11,6 procent (van 67,9 naar 75,8 miljoen euro). Of per aandeel van 83,01 naar 92,90 euro (+11,9%). Zo'n sterke cijfers verwachten we voor alle duidelijkheid niet voor de eerste jaarhelft van 2020.Strategisch belangrijker was het persbericht van eind mei over het verwerven van haast alle aandelen van Natural Balance Foods. In 2015 verwierf Lotus Bakeries 67,5 procent van de aandelen van deze vennootschap, pionier van de gezonde tussendoortjes met de populaire repen Nakd en Trek. De onderneming uit het Oost-Vlaamse Lembeke trok haar belang op 97,9 procent door de oprichters verder uit te kopen. Daarop werd een waardering van circa 1,7 keer de huidige nettoverkoop geplakt. De gezonde snacks (naast Nakd, Trek, ook Bear en Kiddylicious)zijn een van de groeimotoren van de groep met ook vorig jaar een omzetgroei in de dubbele cijfers.ConclusieDe grote economische onzekerheid is de ideale omgeving voor het aandeel van Lotus Bakeries om beter te presteren dan het marktgemiddelde. De waardering is tegen 29 keer de verwachte winst pittig. Maar het is dan ook een uniek groeiverhaal dat nog vele jaren kan doorgaan, en daarnaast worden ook forse bedragen betaald door de producenten van gezonde tussendoortjes. Het feit dat de familie Boone zelf via de Stichting Administratiekantoor het eigen belang in Lotus Bakeries tot boven 70 procent van de stemrechten heeft opgetrokken, bewijst het vertrouwen in de toekomst. Koopwaardig voor de lange termijn (rating 1A).Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 2770 euroTicker: LOTB BBISIN-code: BE0003604155Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,26 miljard euroK/w 2019: 30Verwachte k/w 2020: 29Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 1,1%