Lotus Bakeries ziet groei weer versnellen

Na het overgangsjaar 2017 heeft Lotus Bakeries vorig jaar opnieuw aangeknoopt met de gebruikelijke omzetgroei van 5 à 10 procent per jaar. Dat is dan vooral te danken aan een groeispurt in de tweede jaarhelft. In het eerste halfjaar werd de omzettoename nog geremd door wisselkoersschommelingen (negatief effect van 3,7 miljoen euro op de omzet), met vooral een zwakkere dollar als storende factor. De omzet kwam in de eerste zes maanden 8,6 miljoen euro, of 3,3 procent hoger uit dan in de eerste helft van 2017. De vergelijkbare omzetgroei tegen constante wisselkoersen bedroeg 5 procent. Dankzij een stijging van 9 procent in de tweede jaarhelft komen we voor het volledige boekjaar 2018 uit op een 6,2 procent hogere omzet van 556,4 miljoen euro (zelfs +7% tegen constante wisselkoersen).

