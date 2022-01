We sluiten niet uit dat het fusieproject Picanol-Tessenderlo in de komende twaalf tot achttien maanden weer naar boven komt.

Op 10 juli 2019 vond een buitengewone algemene vergadering plaats bij Tessenderlo Group, waarbij de aandeelhouders het loyauteitsstemrecht (dubbel stemrecht voor aandelen op naam die meer dan twee jaar in bezit zijn) hebben goedgekeurd. Daardoor en ook door constante aankopen controleert CEO Luc Tack rechtstreeks (in hoofdzaak via de vennootschap Symphony Mills) en onrechtstreeks (Picanol, via devennootschap Verbrugge) 67,91 procent van de stemrechten.

...

Op 10 juli 2019 vond een buitengewone algemene vergadering plaats bij Tessenderlo Group, waarbij de aandeelhouders het loyauteitsstemrecht (dubbel stemrecht voor aandelen op naam die meer dan twee jaar in bezit zijn) hebben goedgekeurd. Daardoor en ook door constante aankopen controleert CEO Luc Tack rechtstreeks (in hoofdzaak via de vennootschap Symphony Mills) en onrechtstreeks (Picanol, via devennootschap Verbrugge) 67,91 procent van de stemrechten.De cruciale drempel is 75 procent. Daarboven kan niemand nog belangrijke beslissingen blokkeren. Dat gebeurde wel nog begin 2016 toen de aandeelhouders van Tessenderlo een fusieproject tussen Picanol en Tessenderlo Group torpedeerden. Het project werd begraven, maar kan nog altijd terugkomen. In het gemiddelde tempo van de voorbije jaren kan Tack de drempel van 75 procent dit of volgend jaar bereiken. De omzet van Tessenderlo Group, gespreid over de divisies Agro, Bio-valorisatie, Industriële oplossingen en de elektriciteitscentrale T-Power, verliep na een prima 2020 veel gematigder in de eerste helft van 2021. Agro, dat vooral Tessenderlo Kerley (meststoffen uit afvalstromen van raffinaderijen) omvat, zag in de eerste jaarhelft een omzettoename van 3 procent, van 362,2 naar 373,5 miljoen euro. Het blijft de belangrijkste afdeling in omzettermen en in termen van bijdragen tot de ebitda: 75,2 miljoen euro in het eerste halfjaar. Dat is 11 procent minder dan de 84,5 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020, door de gestegen grondstoffenprijzen. De spectaculairste ommekeer in het resultaat van 2020 tegenover 2019 kwam van de afdeling Bio-Valorisatie (verwerking slachtafval en gelatine). In het eerste halfjaar 2021 ging de omzet nog 3 procent hoger, van 287,6 naar 297,4 miljoen euro, maar de aangepaste ebitda moest wel 8 procent prijsgeven, van 45,3 naar 41,8 miljoen euro, na een sprong van 45 procent vorig jaar. De divisie Industriële oplossingen (plastic pijpsystemen en waterbehandeling) kende een sterk eerste halfjaar met een omzettoename van 26 procent, van 250,6 naar 314,9 miljoen euro, en een sprong van 70 procent voor de aangepaste ebitda, van 24,8 naar 42,1 miljoen euro. De gascentrale T-Power leverde een stabiele omzet van 35,2 miljoen euro (+2%), maar wel een 7 procent lagere aangepaste ebitda van 25,6 miljoen euro. Dat geeft een 9,2 procent hogere groepsomzet van 1,021 miljard euro, een toename met 1,5 procent van de aangepaste ebitda, van 182,0 naar 184,7 miljoen euro, en een groepswinst van 97,3 miljoen euro (4,26 euro per aandeel). De netto financiële schuld bedroeg 117,8 miljoen euro, zowat de helft minder dan de 239,9 miljoen euro midden 2020. In november meldde de bedrijfsleiding dat de aangepaste ebitda 2021 niet vergelijkbaar zou zijn met die van 2020 (314,6 miljoen euro), maar ongeveer 10 procent hoger zal liggen. Net voor kerst werden strategische investeringen aangekondigd: een meststoffenfabriek in Ohio en een overname van een tankopslagbedrijf in Nederland.ConclusieWe sluiten niet uit dat het fusieproject Picanol-Tessenderlo in de komende twaalf tot achttien maanden weer naar boven komt, als Luc Tack 75 procent van de stemrechten in handen heeft. We willen de komende maanden weer belegd zijn in Tessenderlo. Het stilaan schuldenvrije Tessenderlo is erg goedkoop gewaardeerd tegen 9 keer de verwachte winst 2022, 1,3 keer de verwachte boekwaarde en minder dan 5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). Instappen tegen 33 à 34 euro zou leuk zijn. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 36,55 euroTicker: TESB BBISIN-code: BE0003555639Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,562 miljard euroK/w 2021: 13,5Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: -