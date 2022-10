Tegenover de economische onzekerheden staat voor Lucas Bols de groei van de cocktailmarkt, goed voor ruim 70 procent van de totale omzet. Het aandeel blijft een overnamekandidaat.

Voor beleggers in het aandeel Lucas Bols is het wachten op de halfjaarcijfers van het gebroken boekjaar 2022-2023 die het op bedrijf op 17 november publiceert. De laatste cijferindicatie van Lucas Bols stamt van mei 2022, toen het bedrijf de jaarcijfers publiceerde over het gebroken boekjaar 2021-2022 (1 april 2021-31 maart 2022). Die cijfers waren erg goed. De omzet lag alweer 10 procent boven het pre-coronaniveau en de genormaliseerde winst per aandeel van 1,11 euro was 23 procent meer dan over 2019-2020.Lucas Bols profiteert van de positie die het in de mondiale cocktailmarkt opbouwt met de spiritmerken Bols Likeuren, Passoa en Galliano. De cocktailmarkt is een sterk groeiende niche in de markt van alcoholische dranken. Vooral in de Verenigde Staten gaat het hard. De omzet lag daar vorig boekjaar 53 procent boven het pre-coronaniveau.Ondanks de aanhoudende tegenwind van input- en logistieke kosten toonde topman Huub van Doorne zich ook in het in mei gepubliceerde jaarverslag positief over de toekomst. "We verwachten verdere groei in de Verenigde Staten en voortgaand herstel in Europa. Dat geldt ook voor Japan en alle reisgerelateerde markten." Lucas Bols heeft het aantal verkooppunten in de Verenigde Staten uitgebreid van 40.000 tot meer dan 50.000 en zal dus extra profiteren van de fors groeiende Amerikaanse cocktailcultuur.Daar komt ook de bijdrage van het dit jaar gekochte merk Tequila Partida bij. De uitrol daarvan zal in eerste instantie in de Verenigde Staten en Mexico plaatsvinden. Naast de nichestrategie is de afgelopen jaren ook gebleken dat Lucas Bols over een flexibele, weinig kapitaalintensieve organisatie beschikt en dat het de vraaguitval snel kan opvangen met kostenbesparingen.ConclusieSinds de positieve jaarcijfers is de koers van het aandeel met 7 procent teruggevallen van 11 tot 10,20 euro. Onze prognose is een winst per aandeel van 1,25 euro voor het boekjaar 2022-2023 en een mogelijke hervatting van het dividend. Een pay-outratio van 40 procent zou al goed zijn voor een dividendrendement van 4,9 procent. Het aandeel blijft koopwaardig bij de lage koers-winstverhouding van ruim 8. Een overname van Lucas Bols blijft realistisch. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.