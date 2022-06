Lucas Bols heeft bijzonder sterke groeicijfers overhandigd over boekjaar 2021-2022. Zo lag de omzet in de Verenigde Staten liefst 53 procent boven het pre-coronaniveau. De beurs heeft daar nauwelijks oog voor.

Over het gebroken boekjaar 2021-2022 (1 april 2021 - 30 maart 2022) heeft Lucas Bols een omzet geboekt van 92,0 miljoen euro en dat is liefst 10 procent meer dan in het pre-coronajaar 2019-2020. Vergeleken met vorig jaar bedraagt de groei 61 procent. De groei valt enerzijds te verklaren door het geleidelijk weer open gaan van de horeca.CEO Huub van Doorne spreekt van een krachtige opbouw van de global cocktail brands: Bols Likeuren, Passoã en Galliano. De totale omzetgroei had nog hoger kunnen uitkomen, maar Japan en de reis-gerelateerde markten werden nog gedempt door corona-maatregelen.De nettowinst is gecorrigeerd voor eenmalige posten uitgekomen op 14,7 miljoen, gelijk aan 1,11 euro per aandeel. De resultaten zijn een stuk beter dan verwacht. Zeer positief voor het risicoprofiel is de verbetering van de schuldgraad van 5,1 naar 2,7 keer de bedrijfskasstroom (ebitda).ConclusieVoor dit jaar is een voortgaande winstgroei mogelijk tot naar onze schatting 1,25 euro per aandeel. Op een koers van 11 euro geeft dat een wel erg bescheiden koers-winstverhouding van 9. Ook de dividendbetaling zal weer worden hervat. We mikken op een aantrekkelijk dividendrendement van circa 4,5 procent. Het koopadvies voor het aandeel Lucas Bols blijft van kracht.Deze tekst is verschenen in Beleggers Belangen.