Het goud- en koperproject Cangrejos is het op vier na grootste project dat nog niet in handen is van een groot mijnbouwbedrijf. Lumina Gold maakt er geen geheim van de mijn wil verkopen.

Inside Beleggen volgt het parcours van de Canadese ondernemer Ross Beaty van nabij. Met reden, want Beaty is een van de meest succesvolle grondstoffeninvesteerders van de voorbije decennia. Hij richtte in 1994 Pan American Silver op en bouwde het uit tot een van de grootste zilverproducenten ter wereld. De meeste roem verzamelde hij door in 2002 en 2003 tien koperprojecten op te kopen, om die daarna met gigantische winsten te verkopen. De laatste - en minst succesvolle - transactie was die van Anfield Nickel in 2017, een miskleun voor de Anfield-aandeelhouders, die Beaty nog aan het rechttrekken is via Equinox Gold.

...

Inside Beleggen volgt het parcours van de Canadese ondernemer Ross Beaty van nabij. Met reden, want Beaty is een van de meest succesvolle grondstoffeninvesteerders van de voorbije decennia. Hij richtte in 1994 Pan American Silver op en bouwde het uit tot een van de grootste zilverproducenten ter wereld. De meeste roem verzamelde hij door in 2002 en 2003 tien koperprojecten op te kopen, om die daarna met gigantische winsten te verkopen. De laatste - en minst succesvolle - transactie was die van Anfield Nickel in 2017, een miskleun voor de Anfield-aandeelhouders, die Beaty nog aan het rechttrekken is via Equinox Gold. Lumina Gold investeerde 290 miljoen dollar en verdiende op die inzet ruim 1,6 miljard. Een project dat Lumina al in 2004 verwierf, is het goud- en koperproject Cangrejos in Ecuador. Sinds 2014 wordt het volop ontwikkeld. Na de afsplitsing in augustus 2018 van een aantal exploratieprojecten in een vroeger stadium in Luminex Resources, is Cangrejos het enige actief van Lumina Gold. Het is een groot project, waarvan op basis van de voorlopige economische schatting van juni 2018 een jaarlijkse gemiddelde productie van 373.000 troy ounce goud wordt verwacht over een levensduur van zestien jaar. De gemiddelde ertsgraad is degelijk: 0,73 gram per ton troy ounce goudequivalent. De schatting was gebaseerd op een geraamde resource (minder bewezen reserves) van 8,8 miljoen troy ounce goud. Daarmee behoort het project bij de vijftien grootste, nog niet ontwikkelde goudprojecten ter wereld. Het is het op vier na het grootste project dat nog niet in handen is van een groot mijnbouwbedrijf. De totale productiekostprijs bedraagt een lage 569 dollar per troy ounce, inclusief de opbrengsten uit de bijbehorende koperproductie. De bouwkosten voor de eerste productiefase van vijf jaar bedragen 831 miljoen dollar. Dat ligt in lijn met die van twee nieuwe projecten, Fruta Del Norte en Mirador, die in 2019 in Ecuador zijn opgestart. Ecuador heeft nog een jonge traditie in mijnbouw, maar het land stelde zich de jongste jaren fiscaalvriendelijk op om investeringen aan te trekken. Bedrijven zoals BHP, Anglo American, Lundin Gold, Fortescue en Codelco zijn er actief. Het Congrajes-project kreeg in 2018 een belangrijke wending door de ontdekking van een tweede significante mineralenzone: Gran Bestia. Na een uitgebreid boorprogramma leidde dat in november 2019 tot een verdubbeling van de resourceschatting tot 16,7 miljoen troy ounce goud. Het ervaren management zal op basis van een aangepast mijnplan tegen het tweede kwartaal een nieuwe economische schatting presenteren. Daarna wordt normaal in 2021 een voorlopige haalbaarheidsstudie gepubliceerd. Het bedrijf deed al heel wat metallurgisch optimalisatiewerk op het project, dat een goede toegang heeft tot elektriciteit, water, weg- en haveninfrastructuur. Lumina Gold haalde in december nog 9 miljoen Canadese dollar op. Beaty breidde zijn positie uit tot 19,9 procent. Samen met het management en enkele grote investeerders is 45 procent van de uitstaande aandelen in vaste handen. We starten de opvolging van Lumina Gold met een koopadvies. Het bedrijf maakt er geen geheim van dat het op termijn het Cangrejos-project wil verkopen aan een groot mijnbouwbedrijf. Door de ligging in Ecuador is de waardering aanzienlijk goedkoper dan vergelijkbare ontwikkelingsprojecten. Gezien het succesvolle trackrecord van Ross Beaty en de status van het project, mikken we op een verkoop binnen de 12 à 24 maanden. Uiteraard is het risico bovengemiddeld en verdient dit aandeel enkel een plaats in een ruime, gediversifieerde aandelenportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,66 Canadese dollarTicker: LUM CNISIN-code: CA55026L3056Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 219 miljoen Canadese dollarVerwachte k/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +20%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: -