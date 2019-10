Het luxeconcern par excellence Louis Vuitton Moet Hennessy - afgekort LVMH - blijft met bijzonder spectaculaire omzetgroeicijfers uitpakken. Er kwam dan ook opnieuw een fraaie koersreactie op de borden en zelfs meer uitgesproken dan na de publicatie van de halfjaarresultaten.

Je zal dan ook referentieaandeelhouder Bernard Arnault niet horen klagen. Sinds begin dit jaar werd hij met zijn LVMH-aandelen alleen zo'n 30 miljard euro rijker en is hij zonder discussie de rijkste Europeaan. De twijfels over China zijn weer verdwenen en de welstellende Chinese consumenten kopen weer voluit, ondanks een mindere consumptie in Hongkong. De rijk geworden Chinezen zijn o zo belangrijk voor de luxesector.

...