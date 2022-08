Het luxeconcern zette weer een prima eerste jaarhelft neer.

Het luxeconcern Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) heeft ook in onzekere tijden de uitstekende gewoonte aangenaam te verrassen met zijn resultaten. Het eerste halfjaar was ronduit prima, ondanks de covid-problemen en de bijbehorende groeivertraging in China. De eerste drie maanden leverden 29 procent omzetgroei op. Na zes maanden is dat nog altijd 28 procent: van 28,66 naar 36,73 miljard euro. Van die klim is 21 procent organisch (zonder overnames of desinvesteringen). Een sterke prestatie. Tegenover een analistenconsensus van 13,5 procent stond in het tweede kwartaal een organische omzetgroei van 19 procent. De kroondivisie, mode en lederwaren (Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo), zette andermaal de sterkste groei neer: de omzet steeg met 31 procent, van 13,86 miljard naar 18,14 miljard euro. De organische groei bedroeg een fraaie 24 procent. De afdeling was in de eerste zes maanden goed voor 49,4 procent van de groepsomzet, tegenover 48 procent in 2021. Ze is ook rendabeler dan het groepsgemiddelde.Na een erg matig eerste kwartaal door aanvoerproblemen was de afdeling wijnen en sterke dranken (Moét & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem, Hennessy) in de periode april-juni de uitblinker. De omzet steeg er met 30 procent, terwijl de analisten maar op 8 procent hadden gerekend. Voor het eerste halfjaar betekent dat een stijging met 23 procent, van 2,70 naar 3,33 miljard euro, waarvan 14 procent organisch. De divisie is belangrijk voor de groep, want ze is de meest rendabele afdeling. De divisie selectieve retailing omvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek met ruim 1100 winkels. De omzet van de afdeling kreeg in 2020 een serieuze dreun, en kon daar vorig jaar maar deels van herstellen. In de eerste helft van 2022 ging het verder de goede kant uit. De omzet dikte met 30 procent aan, van 5,08 naar 6,63 miljard euro, waarvan 22 procent organisch. Ook de afdeling parfums en cosmetica kende weer een stevige omzettoename van 20 procent (13% organisch). In januari 2021 kocht LVMH voor 15 miljard euro het bekende juwelenhuisTiffany&Co. Dat verklaart waarom de afdeling horloges & juwelen nu in omzet het nummer drie van de groep is. Ook hier steeg de omzet fors in het eerste halfjaar. Hij ging 22 procent hoger (16% organisch): van 4,02 naar 4,91 miljard euro. De recurrente bedrijfswinst (rebit) maakte een sprong van 34 procent, van 7,62 naar 10,235 miljard euro. Daarvan kwam 73,4 procent van de groepsebit van de sterafdeling mode en lederwaren.ConclusieDe analisten waren andermaal onder de indruk van de cijfers van de luxegigant. De beleggers duidelijk minder, want de koersreactie bleef bescheiden. LVMH is topkwaliteit, en daar betaal je meestal stevig voor. Door de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China was dat tijdelijk minder het geval, en konden we het aandeel oppikken tegen 13 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2022. Dat is 15 tot 20 procent minder dan het gemiddelde van de jongste jaren. Na de sterke kwartaalresultaten noteert het aandeel opnieuw tegen 25 keer de verwachte winst van dit jaar en 14,5 keer de ratio ev/ebitda. Vandaar de adviesverlaging. Dat betekent ook dat we een (gedeeltelijke) verkoop van de positie in de voorbeeldportefeuille bekijken. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 692,40 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 349,5 miljard euroK/w 2021: 26,5Verwachte k/w 2022: 25Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 1,7%