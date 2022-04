Analisten en beleggers waren andermaal opgetogen met de kwartaalcijfers van LVMH. Het luxeconcern is topkwaliteit, maar beleggers betalen er tegenwoordig toch wat minder voor dan de jongste jaren.

Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH ), het luxeconcern par excellence, blijft aangenaam verrassen met zijn resultaten. Door de covid-19-pandemie viel LVMH een of twee kwartalen uit zijn rol. Maar al snel daarna bleek opnieuw dat de luxekampioen een klasse apart is. Ook nu waren er wat twijfels over China, waar het coronavirus opflakkert, maar het werd weer een sterk kwartaal. In de eerste drie maanden van 2022 groeide de omzet met 29 procent, van 13,96 naar 18 miljard euro. Daarvan is 23 procent organisch (zonder rekening te houden met overnames of desinvesteringen). De analistenconsensus mikte op een omzet van 16,4 miljard euro in het eerste kwartaal. Tegenover de organische omzetgroei van 23 procent stond een gemiddelde analistenverwachting van 17 procent. Mode & lederwaren, de grootste divisie, is cruciaal voor het concern. Dat was het afgelopen kwartaal niet anders. De omzet van de afdeling steeg met 35 procent, van 6,74 miljard euro naar 9,12 miljard. De organische groei bedroeg nog altijd een indrukwekkende 30 procent. De afdeling, die wereldwijd bekend is van topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy en Kenzo, leverde in de eerste drie maanden ruim de helft van de groepsomzet (50,7%). Dat is prima nieuws, want Mode & Lederwaren is ook rendabeler dan het groepgemiddelde. In 2021 was de divisie goed voor 48 procent van de groepsomzet en drie kwart van de groeps-ebit (12,84 op 17,15 miljard euro bedrijfswinst). De afdeling Wijnen & sterkedranken, met de topmerken Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem en Hennessy, zorgde voor een valse noot met een beperkte omzettoename van 8 procent (van 1,51 naar 1,64 miljard euro) en vooral amper organische groei (+2%). Aanvoerproblemen, vooral voor de cognacs van Hennessy, remden de groei. De divisie Selectieve retailing, die behalve de Sephora-winkels ook de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor reizigers met ruim 1.100 verkooppunten omvat, kreeg in 2020 een serieuze dreun te verwerken en was daar vorig jaar maar deels van hersteld. In het eerste kwartaal ging het verder de goede kant uit met een omzetgroei van 30 procent, van 2,34 naar 3,04 miljard euro (+23% organisch). Ook de afdeling Parfums & cosmetica zag haar omzet weer stevig vooruitgaan (+23%, waarvan +17% organisch). Sinds januari 2021 behoort ook het bekende juwelenhuis Tiffany & Co tot de groep. Dat verklaart waarom de afdeling Horloges & juwelen nu in omzet is uitgegroeid tot het nummer drie van het luxeconcern. De divisie noteerde ook een stevige groei in het eerste kwartaal, van 1,88 naar 2,34 miljard euro (+24%, waarvan +19% organisch). Vorig jaar was een grand-crujaar voor LVMH, met een spectaculaire stijging van de recurrente bedrijfswinst (rebit) met 107 procent, van 8,30 naar 17,15 miljard euro.Analisten en beleggers waren andermaal opgetogen met de kwartaalcijfers van de luxegigant. LVMH is zonder de minste discussie topkwaliteit, maar beleggers betalen er door de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China tegenwoordig toch wat minder voor dan de jongste jaren, tegen 13,5 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda), en tegen 23,5 keer de verwachte winst voor dit jaar. Begin dit jaar noteerde het aandeel nog boven 750 euro, wat toen een recordwaardering was. Dat is vandaag 15 tot 20 procent minder. We zijn dan ook positief over het aandeel. Topkwaliteit moet u wel bij een algemene correctie oppikken.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 637,60 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 321,0 miljard euroK/w 2021: 26,5Verwachte k/w 2022: 23,5Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 1,6%