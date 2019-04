Door de verbeterde vraag uit China en het goede aanvoelen van de modetrends heeft LVMH opnieuw een recordomzet geboekt. Maar de waardering van het aandeel is fors opgelopen.

Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), het luxeconcern par excellence, blijft uitpakken met een bijzonder spectaculaire omzetgroei. Het aandeel werd andermaal beloond met een fraaie koersstijging van bijna 5 procent en bereikte daarmee een nieuw record, tot meerdere eer en glorie van referentieaandeelhouder Bernard Arnault. Sinds begin dit jaar werd hij met zijn aandelen alleen al 20,1 miljard euro rijker. Hij is daarmee met stip de rijkste Europeaan. De twijfels over China zijn alweer verdwenen en de verhoogde kans op het einde van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China doet de welgestelde Chinese consumenten weer kopen, en die zijn enorm belangrijk voor de luxesector. Al is het succes van LVMH niet alleen te danken aan China. De groep is een meester in het vinden van nieuw de...