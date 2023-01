Het aandeel van Mode & Lederwaren in de groepswinst is opgelopen tot bijna 75 procent.

Het luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) blijft ook in onzekere tijden aangenaam verrassen. De covid-19 pandemie liet LVMH een of twee kwartalen uit zijn rol vallen. Maar al snel daarna bleek dat de luxekampioen toch een klasse apart is. De cijfers over het vierde kwartaal en heel 2022 zijn uitstekend. Dat bevestigt dat luxemerken het minst gevoelig zijn voor een recessie. In de westerse markten (Europa,Verenigde Staten en Japan) werd een forse groei opgetekend. Azië was stabiel door de coronacrisis in China, maar daar is nu perspectief op verbetering. Het vierde kwartaal leverde een recordomzet van 22,70 miljard euro op, een toename met 13,3 procent. De gemiddelde analistenschatting lag op 22,35 miljard euro. Organisch (zonder overnames of desinvesteringen) komen we uit op 9 procent omzetgroei. Voor het volledige boekjaar eindigen we op een recordomzet van 79,18 miljard euro of 23 procent meer dan de 64,22 miljard euro van 2021. Daarvan is 17 procent organisch. De afdeling Mode & Lederwaren is cruciaal voor het concern. Andermaal leverde ze vorig jaar de sterkste organische groei af: de omzet ging van 30,09 naar 38,65 miljard euro, een groei van 20 procent. De totale groei bedroeg een bijzonder fraaie 25 procent. De afdeling is wereldwijd bekend van topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy en Kenzo. Ze was in 2022 goed voor bijna de helft van de groepsomzet (48,8%). Mode & Lederwaren is ook de meest rendabele afdeling. Net als de groepsomzet neemt ook de recurrente (zonder eenmalige elementen) winst met 23 procent toe. Ze komt voor het eerst boven 20 miljard euro uit: van 17,15 naar 21,06 miljard euro. Mode & Lederwaren zag de winst met 22 procent klimmen tot 15,71 miljard euro of liefst 74,6 procent van de groepswinst. De divisie Selectieve Retailing omvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek. Die afdeling kreeg in 2020 een serieuze omzetdreun. Vorig jaar was er de grote comeback met 26 procent omzetgroei, van 11,75 naar 14,85 miljard euro (17% organisch), en een klim van 48 procent van de recurrente winst, van 534 naar 788 miljoen euro.Na een erg matig eerste kwartaal door aanvoerproblemen herstelde de afdeling Wijnen & Sterke dranken met de topmerken Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem en Hennessy, in de rest van het jaar met een omzetstijging van 19 procent, van 5,97 naar 7,10 miljard euro (organisch +11%), en een klim van 16 procent in de recurrente winst tot 2,15 miljard euro. De afdeling Parfums &Cosmetica blijft achter met 'slechts' een omzettoename van 17 procent in 2022 (11% organisch) en een daling met 3 procent van de recurrente winst. Sinds januari 2021 behoort ook het bekende juwelenhuis Tiffany&Co tot het luxeconcern. Dat verklaart waarom de afdeling Horloges & Juwelen in omzettermen het nummer drie in het luxeconcern is. Dat heeft ook degelijke groeicijfers: een omzetstijging van 18 procent (12% organisch) en 20 procent winstgroei tot boven 2 miljard euro.De bedrijfsleiding heeft vertrouwen in 2023 en stelt een dividend van 12 euro per aandeel voorop voor 2022 (7 euro slotdividend).ConclusieLVMH is topkwaliteit. Na de fantastische klim van de voorbije maanden moeten we daar weer volop voor betalen tegen 15 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2023, tegen 25 keer de verwachte winst en 4,75 keer de verwachte omzet. Vandaar dat we het advies hebben verlaagd en het aandeel uit de voorbeeldportefeuille hebben gehaald. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 788,00 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 398,1 miljard euroK/w 2022: 26,5Verwachte k/w 2023: 25Koersverschil 12 maanden: +19%Koersverschil sinds jaarbegin: +15%Dividendrendement: 1,5%