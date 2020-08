Het luxeconcern Louis Vuitton Moet Hennessy, afgekort LVMH, deelt volop in de klappen door de coronacrisis.

Door de lockdown in China was er in het eerste kwartaal al een omzetdaling van 15 procent, en de quarantainemaatregelen elders in de wereld deden de omzet in het tweede kwartaal 38 procent lager duiken, tot 7,8 miljard euro. In China herstelde de verkoop wel. Over de twee kwartalen bedroeg de omzet 18,93 miljard euro, 27 procent minder dan de 25,08 miljard euro in de eerste helft van vorig jaar. Organisch (zonder rekening te houden met overnames of desinvesteringen) was er zelfs een daling van 28 procent.

...

Door de lockdown in China was er in het eerste kwartaal al een omzetdaling van 15 procent, en de quarantainemaatregelen elders in de wereld deden de omzet in het tweede kwartaal 38 procent lager duiken, tot 7,8 miljard euro. In China herstelde de verkoop wel. Over de twee kwartalen bedroeg de omzet 18,93 miljard euro, 27 procent minder dan de 25,08 miljard euro in de eerste helft van vorig jaar. Organisch (zonder rekening te houden met overnames of desinvesteringen) was er zelfs een daling van 28 procent. De scherpe duik was voorspeld. Het moet zowat het slechte kwartaal ooit zijn geweest voor de luxe-industrie. De sectorgenoten rapporteerden vergelijkbare dalingen. De stijging van de onlineverkoop compenseerde maar deels de langdurige sluiting van de winkels. Alle afdelingen leden, maar gelukkig voor het grootste luxeconcern bleef de schade bij de grootste divisie onder het concerngemiddelde. De cruciale afdeling Mode & lederwaren, bekend van topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo enzovoort, wist de daling te beperken. De omzet ging 24 procent lager, van 10,42 naar 7,99 miljard euro. De afdeling was in het eerste halfjaar goed voor 43,4 procent van de omzet. Nog belangrijker is de afdeling voor de groepswinst. Vorig jaar leverde ze bijna 64 procent van de bedrijfswinst (ebit). In het crisisjaar 2020 zakte de ebit er met 46 procent: van 3,25 naar 1,77 miljard euro. Dat is nog altijd hoger dan de groepsebit van de eerste jaarhelft. Met 1,67 miljard euro dook die 68 procent lager dan in de eerste helft van 2019 (5,29 miljard). Drie van de vijf afdelingen van LVMH leden verlies in het eerste halfjaar.De andere winstgevende divisie was Wijnen & sterke dranken, met de topmerken Moét & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem, Hennessy enzovoort.Die kende de kleinste omzetdaling in de groep (-23%, van 2,49 naar 1,98 miljard). Ook de winstdaling bleef beperkt (-29%, van 772 naar 551 miljoen). De afdeling Selectieve retailing omvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek (ruim 1100 winkels). Daar dook de omzet van 7,1 naar 4,84 miljard euro (-33%), wat leidde tot 308 miljoen euro verlies (ebit). Een nog grotere krimp was er in de organische omzet van de afdeling Horloges & juwelen (-39%, van 2,13 miljard naar 1,32 miljard). Na wat twijfel gaat LVMH toch door met de aankoop van het prestigieuze Amerikaanse juwelenhuis Tiffany & Covoor 15 miljard euro. Die zal van de groep ook in juwelen een wereldspeler maken, maar wel tegen een hoog prijskaartje. Het blijft wel afwachten tot definitieve goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. Tot slot verloor ook de afdeling Parfums & cosmetica 29 procent van haar omzet (van 3,24 naar 2,30 miljard). ConclusieSinds de halfjaarresultaten zit de klad weer in de koersontwikkeling. Vooral de erg voorzichtige commentaren van referentieaandeelhouder en topman Bernault Arnault over de tweede jaarhelft zaaien twijfel. We zijn bereid het aandeel weer in de voorbeeldportefeuille op te nemen, maar dan wel tegen minder dan de huidige circa 15 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2021. Pas onder 345 euro komt het aandeel eventueel opnieuw in aanmerking voor de voorbeeldportefeuille.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 371,05 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 189,94 miljard euroK/w 2019: 25Verwachte k/w 2020: 44Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 1,1%