De kwartaalomzet van de afdeling Mode & Lederwaren lag in het tweede kwartaal 40 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Van het luxeconcern Louis Vuitton Moet Hennessy, afgekort LVMH, zijn we op het gebied van de resultaten wel wat gewoon. De pandemie liet LVMH een of twee kwartalen uit zijn rol vallen, maar nu staat het er weer. We kunnen het tweede kwartaal als een grand cru catalogiseren. De luxekampioen heeft de coronacrisis duidelijk achter zich gelaten. De omzet steeg met 84 procent, meer dan de gemiddelde analistenverwachting van 72 procent. En dat was niet het enige cijfer dat de boven de hoogste schatting uitkwam. In de eerste jaarhelft was er een omzetklim van 56 procent, van 18,39 naar 28,66 miljard euro. Organisch (zonder overnames of desinvesteringen) bedraagt de sprong 53 procent. In vergelijking met de eerste helft van 2019 was er op groepsniveau een omzetgroei van 11 procent. Enkel Europa hinkt nog achterop met een daling van 16 procent, ondanks een spectaculair herstel van 87 procent in het tweede kwartaal van 2021 in vergelijking met april-juni 2020. De cruciale afdeling Mode & lederwaren (Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo enzovoort) zette in het tweede kwartaal spectaculaire cijfers neer. De organische omzet lag 120 procent hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Bijzonder is dat de omzet van 7,125 miljard euro ook 40 procent boven het cijfer van het tweede kwartaal van 2019 ligt. De afdeling was in de eerste jaarhelft goed voor ruim 48 procent van de groepsomzet. In het rampjaar 2020 leverde Mode & Lederwaren 86,5 procent van de groepsebit: 7,19 miljard van de 8,30 miljard euro bedrijfswinst. De afdeling Wijnen & sterke dranken (Moét & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem, Hennessy, enzvoort) blonk in het tweede kwartaal ook uit met een organische omzettoename van 55 procent tegenover dezelfde periode in 2020, en 7 procent tegenover 2019. De divisie Selectieve retailing (de Sephora-shops en de luxewinkelketen DFS Group met ruim 1100 winkels) kreeg in 2020 een omzetdreun en is daar nog maar deels van hersteld. De omzet ligt nog altijd 25 procent lager dan in de eerste helft van 2019. Sinds januari maakt het bekende juwelenhuisTiffany&Co deel uit van het luxeconcern, dat er 15 miljard euro voor betaalde. Dat verklaart waarom de omzet van de afdeling Horloges & juwelen explosief toeneemt. In het tweede kwartaal kwam er 120 procent bij, in de eerste jaarhelft liefst 210 procent. Het recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfsresultaat (rebit) kwam in de eerste zes maanden met 7,63 miljard euro 360 procent hoger uit dan vorig jaar, en 44 procent hoger dan in dezelfde periode van 2019. Mode &Lederwaren leverde daarvan 74,1 procent (5,66 miljard euro). ConclusieDe analisten en beleggers reageerden terecht enthousiast op de kwartaalcijfers van de luxegigant. LVMH is zonder de minste discussie topkwaliteit, maar tegen circa 19 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 35 keer de verwachte winst van dit jaar is het aandeel ook erg duur. Dat leidde wel tot het doorbreken van de magische grenzen: de beurskoers klom boven 700 euro en de beurskapitalisatie boven 350 miljard euro. Maar een tussentijdse correctie dringt zich nu toch wel op.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 698,1 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 352,4 miljard euroK/w 2020: 37Verwachte k/w 2021: 35,5Koersverschil 12 maanden: +89%Koersverschil sinds jaarbegin: +37%Dividendrendement: 1,0%