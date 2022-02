De sterdivisie Mode en lederwaren was in 2021 goed voor drie kwart van de bedrijfswinst.

Het luxeconcern Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) heeft de gewoonte om zeer aangenaam te verrassen met zijn resultaten. Door de pandemie viel LVMH een of twee kwartalen uit zijn rol. Maar al snel daarna bleek dat de luxekampioen een klasse apart is. Voor het vierde kwartaal waren er wel wat twijfels. Vooral China baarde zorgen door een serieuze groeivertraging in 2021. Maar LVMH zette toch weer een grand-crujaar neer. De omzet steeg met 44 procent in 2021: van 44,65 naar 64,21 miljard euro. Van die klim is 36 procent organisch (zonder overnames of desinvesteringen). Na de eerste jaarhelft was er nog een omzetklim van 56 procent: van 18,39 naar 28,66 miljard euro (+53% organisch). Tegenover 2019 bedroeg de organische groei op groepsniveau al 14 procent, beter dan de situatie op 30 juni (+11%).Cruciaal voor LVMH is de afdeling Mode en lederwaren, met merken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo enzovoort. In 2021 zette ze een forse organische omzetklim van 47 procent neer tegenover 2020. De omzet van 30,9 miljard euro maakte bovendien ook een sprong van 42 procent ten opzichte van 2019. De afdeling was vorig jaar goed voor ruim 48 procent van de groepsomzet en drie kwart van de bedrijfswinst (ebit) van 17,15 miljard. In het eerste halfjaar droeg de succesdivisie 74,1 procent van het recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfsresultaat (rebit) bij. De afdeling Wijnen en sterke dranken, met de topmerken Moét & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem, Hennessy enzovoort,deed het ook prima in 2021. De omzet steeg organisch met 26 procent tegenover 2020 en met 9 procent tegenover 2019. De divisie Selectieve retailing omvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek met ruim 1100 winkels. Daar kreeg de omzet in 2020 een dreun waarvan de divisie nog maar deels hersteld is. Er is nog een daling van 18 procent tegenover 2019. Ook de afdeling Parfums en cosmetica zit organisch nog niet helemaal weer op het niveau van 2019, met 1 procent minder omzet (6,61 miljard euro). Tegenover vorig jaar is er wel een organische toename met 27 procent.Sinds januari maakt het bekende juwelenhuis Tiffany&Co deel uit van het luxeconcern. Die overname met prijskaartje circa 15 miljard euro verklaart waarom de omzet van de afdeling Horloges & juwelen explosief is toegenomen(+167%), want de integratie verloopt erg succesvol. Maar ook organisch was er in 2021 een sprong van 40 procent tegenover 2020. Tegenover de 44 procent omzetgroei op groepsniveau staat een veel spectaculairdere stijging van de recurrente bedrijfswinst (rebit). Die ging 107 procent hoger: van 8,30 naar 17,15 miljard euro. De aandeelhouders krijgen een dividend van 10 euro per aandeel.ConclusieDe analisten en de beleggers waren andermaal opgezet met de cijfers van de luxegigant. LVMH is topkwaliteit en dat betaal je, tegen bijna 15 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 25 keer de verwachte winst van dit jaar. Begin dit jaar sloopte de koers de grens van 750 euro, maar sindsdien is er een tussentijdse correctie. Bij een verdere daling kunnen we het advies verhogen. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 711,60 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 350,3 miljard euroK/w 2021: 28Verwachte k/w 2022: 25Koersverschil 12 maanden: +37%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 1,0%