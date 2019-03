Machtsoverdracht bij Bolloré

Vincent Bolloré geeft de fakkel als CEO en voorzitter van de raad van bestuur bij de holding Bolloré door aan zijn zoon Cyrille. Al verdwijnt Vincent niet helemaal van het toneel.

Het was al enige tijd duidelijk dat dit moment eraan zat te komen. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2018 is officieel bekendgemaakt dat de 66-jarige Vincent Bolloré de fakkel als CEO en voorzitter van de raad van bestuur bij de holding Bolloré doorgeeft aan zijn zoon Cyrille. Niet dat Vincent volledig van het toneel verdwijnt. Hij laat zich benoemen tot de topman van de eveneens beursgenoteerde holding Financière de l'Odet, die met 64 procent van de aandelen de referentieaandeelhouder van Bolloré is. Vincent Bolloré was daar tot nu enkel voorzitter van de raad van bestuur. Volledig afscheid nemen wil hij pas doen in 2022, het jaar dat de groep haar tweehonderdste verjaardag viert.

...