Dankzij een stevige groei bij bestaande klanten is het betalingsvolume van Adyen in de eerste jaarhelft met 60 procent gestegen. Beleggers hadden echter vooral oog voor de margedruk.

Het betalingsvolume van Adyen is in de eerste jaarhelft met 60 procent geklommen naar 345,8 miljard euro. Die stijging ligt ruim boven het groeipad dat het bedrijf zelf voorspelde en waar de financiële wereld op rekende. Het was echter een flinke tegenvaller dat het groeitempo van de bedrijfskasstroom (ebitda) maar half zo hoog lag. Dit bedrag steeg met 31 procent naar 356,3 miljoen euro. Het verschil in groeitempo tussen het betalingsvolume en de ebitda is voor een groot deel terug te voeren op twee oorzaken. Vooreerst een daling van de zogeheten take rate, het bedrag dat Adyen overhoudt aan een transactie daalde naar 17,6 basispunten. In de tweede helft van 2021 was dat 18,6 basispunten en een jaar eerder nog 20,6.De daling van de take rate is een minder slecht voorteken dan het lijkt. Een belangrijke reden is dat bestaande klanten steeds meer zaken doen met Adyen. Net als in eerdere kwartalen was meer dan 80 procent van de volumegroei te danken aan bestaande klanten. Die krijgen meer korting naarmate ze een hoger transactievolume door het bedrijf laten afhandelen. Behalve de trouw van de bestaande klantengroep stond de marge ook onder druk door een sectorverschuiving. Omdat het toerisme dit jaar weer op gang komt, handelde de onderneming veel betalingen in de reisbranche af. In dit segment ligt de take rate iets lager dan het gemiddelde. De tweede reden voor de relatief trage groei van de ebitda is een stijging van de bedrijfskosten. Het personeelsbestand nam met 395 voltijdbanen toe naar 2.575.ConclusieOnder aan de streep nam de nettowinst wat sneller toe dan de ebitda: +38 procent naar 282,1 miljoen euro. Op de beurs kostte het beleggers wat moeite om te bekomen van de schrik over de gedaalde ebitda-marge (van 61 naar 59%). Vlak na de handelsstart maakte de koers een duik van 12 procent, om het verlies uiteindelijk te beperken tot 4 procent. Voorlopig heeft het er alle schijn van dat de margedruk grotendeels veroorzaakt wordt door eenmalige factoren, zoals hogere kosten en een lagere take rate door het opstarten van de reis- en toerisme-industrie. Het groeipotentieel op de lange termijn rechtvaardigt ruimschoots de hoge waardering (k/w 40 voor 2024). Het aandeel krijgt nog steeds een koopadvies.Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.