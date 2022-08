De waardering van Fagron is teruggevallen tot het laagste niveau in jaren.

Het aandeel van de specialist in farmaceutische grondstoffen en bereidingen zakte de voorbije maanden met ruim 20 procent. Een eerste daling kwam er nadat eind juni bekend raakte dat Fagron een waarschuwingsbrief had ontvangen van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA na een inspectie van een herverpakkingsfaciliteit in het Amerikaanse Minnesota. De uitkomst van zo'n proces is altijd onzeker, maar er werd geen sluiting opgelegd en er werden ook geen producten teruggeroepen.

...

Het aandeel van de specialist in farmaceutische grondstoffen en bereidingen zakte de voorbije maanden met ruim 20 procent. Een eerste daling kwam er nadat eind juni bekend raakte dat Fagron een waarschuwingsbrief had ontvangen van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA na een inspectie van een herverpakkingsfaciliteit in het Amerikaanse Minnesota. De uitkomst van zo'n proces is altijd onzeker, maar er werd geen sluiting opgelegd en er werden ook geen producten teruggeroepen. Een tweede daling kwam er na de publicatie van het halfjaarrapport. De druk op de marges was iets groter dan verwacht. De groepsomzet klom in de eerste jaarhelft met 18,8 procent tot 328,6 miljoen euro (+16% tot 156,4 miljoen in het eerste kwartaal). De organische groei (zonder overnames of desinvesteringen) bedroeg 14,5 procent, waarvan 6,9 procent tegen constante wisselkoersen. De stijging van de Amerikaanse dollar en de Braziliaanse real tegenover de euro ondersteunden de omzet met 20,5 miljoen euro. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) klom met 13,1 procent tegenover de eerste jaarhelft van 2021 tot 63,3 miljoen euro, te vergelijken met 64,2 miljoen verwacht. De rebitda-marge zakte met 90 basispunten tot 19,3 procent (20,1% verwacht). De hogere kosten in Europa kunnen door de structuur van de leveringscontracten slechts met vertraging worden doorgerekend aan de klanten, terwijl in Latijns-Amerika de hoge inflatie druk zette op de vraag en op de verkoopprijzen door toegenomen concurrentie. De nettowinst steeg met 31 procent tot 35,3 miljoen euro of 0,48 euro per aandeel (+29,7%). In Europa steeg de omzet met 6,9 procent (+6,1% zonder wisselkoerseffecten) tot 137,7 miljoen euro, waarvan 2,6 procent organisch (+1,9%). De rebitda klom met 1,1 procent tot 28,9 miljoen euro waardoor de rebitda-marge terugviel van 22,2 naar 21 procent. In Latijns-Amerika klom de omzet met 20,1 procent tot 78,6 miljoen euro, vooral dankzij de sterkere Braziliaanse real (+4% zonder wisselkoerseffecten). Het management verwacht er op korte termijn nog prijsdruk, maar blijft optimistisch over de groeimogelijkheden. De rebitda steeg met 5,2 procent tot 13,7 miljoen euro en de rebitda-marge zakte met 250 basispunten tot 17,4 procent. Noord-Amerika was opnieuw de sterkhouder met 36,5 procent omzetgroei tot 112,3 miljoen euro, +23,8 procent zonder wisselkoerseffecten (+18,2% organisch). De steriele faciliteit van Wichita zal tegen eind 2022 op kruissnelheid zitten voor een jaarlijkse omzet van 125 miljoen dollar. De rebitda klom met 44 procent tot 20,7 miljoen euro en rebitda-marge steeg met 90 basispunten tot 18,4 procent. In juli nam Fagron een nieuwe steriele faciliteit over in Boston. Die haalt ruim 10 miljoen euro omzet en zal vanaf eind volgend jaar positief bijdragen aan de winst. Het is een belangrijke stap om op termijn aansluiting te vinden bij de top drie in de Verenigde Staten in dit snelgroeiende segment. Zonder de faciliteit in Boston mikt Fagron op een stijging van de jaaromzet tot 670 à 690 miljoen euro en op een hogere rebitda-marge in de tweede jaarhelft.ConclusieDe waardering van het aandeel is teruggevallen tot het laagste niveau in jaren, tegen 13,3 keer de verwachte winst 2022 en een ondernemingswaarde van 9,6 keer de verwachte bedrijfskasstroom voor 2022. De onzekerheid over de inspectie in Minnesota en de toegenomen concurrentie in Europa en Latijns-Amerika is voldoende verrekend, in tegenstelling tot de sterke groei in de Verenigde Staten. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,85 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,01 miljard euroVerwachte k/w 2021: 16,5Verwachte k/w 2022: 13,5Koersverschil 12 maanden: -25%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: 1,4%