Aandeelhouders van AB InBev krijgen een dividend van slechts 0,50 euro bruto per aandeel over het boekjaar 2020.

De jaarcijfers van 2020 en de vooruitzichten voor 2021 bevatten drie verrassingen. De positieve verrassing waren de erg meevallende volumes van vorig jaar. In de aankondigingen voor 2021 zaten twee negatieve verrassingen. Het dividend over het boekjaar 2020 bedraagt maar 0,50 euro per aandeel, onder meer omdat de bedrijfsleiding waarschuwt voor margedruk dit jaar door de stijgende grondstoffenprijzen. Dat leidde tot een flinke koersduik onder 50 euro. Er was opnieuw de vaststelling dat de bejubelde overname van SABMiller uit 2016 niet het verwachte schot in de roos is geworden. De grootste bierbrouwer hield er vooral een zeer hoge schuldenlast aan over. Dat is niet ideaal als met een coronacrisis erbovenop. Door de haast wereldwijde lockdown liep de biergigant averij op in het tweede kwartaal door de forse daling van de buitenhuisconsumptie, maar herstelde stevig van die klap in het derde kwartaal. Die gunstige tendens werd ook in het laatste kwartaal van 2020 doorgetrokken. Er werd een organische groei (zonder overnames en desinvesteringen) van 1,6 procent opgetekend (+1,8% voor de eigen bieren) tot 144,46 miljoen hectoliter, ten opzichte van een gemiddelde verwachting van 141,8 miljoen hectoliter. In het tweede kwartaal was er nog een volumedaling van 17,1 procent. Door het meevallende laatste kwartaal wordt de coronaschade in volumetermen teruggebracht tot -5,7 procent voor 2020. De organische omzetgroei lag met 4,5 procent (-12% in eerste jaarhelft) een stuk hoger dan de volumetoename, maar dat zijn we intussen gewoon bij de bierreus. Met 12,77 miljard dollar werd ook de analistenconsensus van 12,63 miljard dollar geklopt. Tot daar het beste deel van het resultatenrapport. Waar AB InBev er klassiek voor bekend stond te mikken op zo hoog mogelijke marges, stonden die vorig jaar toch behoorlijk onder druk. Ondanks de organische volume- en omzetgroei zagen we een daling van de genormaliseerde bedrijfskasstroom (ebitda) van 5,34 naar 5,07 miljard dollar (-2,4% organisch). Dat was wel beter dan de analistenconsensus van 4,80 miljard dollar. Het betekent dat de ebitda-marge (ebitda/omzet) vorig jaar fors is gezakt met 382 basispunten (3,82%) van 40,3 procent in 2019 tot 36,9 procent vorig jaar, vooral door de zwakke 34,6 procentmarge in het eerste halfjaar. Maar in de sector blijft dit een bijzonder hoge marge. De onderliggende winst per aandeel zakte van 0,87 naar 0,81 dollar in het vierde kwartaal. De onderliggende winst per aandeel bedroeg 2,51 dollar per aandeel voor 2020. Dat is 31 procent minder dan in 2019. De terugval in de ebitda en ebitda-marge maakt van schuldenafbouw een topprioriteit van het AB InBev-management. Vandaar de beslissing slechts 0,50 euro dividend uit te keren over het boekjaar 2020. De biergigant bouwde de netto financiële schulden vorig jaar wel verder af tot 82,7 miljard dollar (was 95,5 miljard) of 4,8 keer ebitda (was 4,0 keer).ConclusieAB InBev is niet meer het goedehuisvaderaandeel van weleer, ook gezien hoge schuldenlast en het dalende dividend. Vijf jaar geleden, ten tijde van de overname van SABMiller, bedroeg dat dividend nog 3,60 euro per aandeel, tegenover 0,50 euro nu. De beurskoers dook in vijf jaar van 120 naar 50 euro. Tegen 1,5 keer de boekwaarde en 10,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 is de waardering weer erg aanvaardbaar. Het is opnieuw een koopje. Vandaar de opname van het aandeel in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 49,10 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 80,36 miljard euroK/w 2020: 23Verwachte k/w 2021: 21Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: 1,0%