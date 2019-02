Margeherstel duwt Barco naar recordkoers

Na de eerste jaarhelft oogde de omzetevolutie bij Barco niet bepaald rooskleurig, en ook de winstgevendheid liet het afweten. Het streefdoel van topman Jan De Witte om tegen 2020 naar een marge op de bedrijfswinst (ebitda) tussen 12 en 14 procent te halen, leek niet vanzelfsprekend. In 2017 bedroeg die marge nog 10,4 procent, om in de eerste helft van 2018 verder te dalen naar 10,3 procent. Maar Barco verraste vriend en vijand met een sterk vierde kwartaal. De omzet groeide met 3,2 procent op jaarbasis naar 281,7 miljoen euro, maar bleef wel ruim 2 procent achter op de consensusprognose. Over het volledige boekjaar kwam de omzet met bijna 1,03 miljard euro een half procent onder de verwachting uit. De margedoelstelling is tegen alle verwachtingen nu al bereikt. De ebitda-marge klom naar gemiddel...