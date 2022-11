Begin dit jaar flirtte de beurswaarde van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, nog met de kaap van 1 biljoen of 1.000 miljard dollar. Drie kwartalen later blijft daar nauwelijks een kwart van over. Kern van het probleem is dat de klassieke activiteiten onder druk staan en het metaverse veel investeringen vergt met een onzekere afloop. Meta leeft van advertentie-inkomsten afkomstig van de verschillende platformen: Instagram, Messenger, Whatsapp en Facebook of de zogenaamde Family of Apps (FOA).

Facebook Reality Labs of FRL omvat de hardware, software en content gerelateerd aan virtual reality en augmented reality. Deze moeten de basis moeten vormen van het metaverse, dat de gebruikers een nieuwe en geavanceerde onlinebeleving moet bieden.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers van de FOA bedroeg in het derde kwartaal 3,71 miljard tegenover 3,65 miljard een kwartaal geleden en 3,58 miljard een jaar eerder. Die extra gebruikers leverden echter niet meer omzet op. Bijna 99 procent van de omzet bestaat uit advertentie-inkomsten en die daalden met 4,7 procent op jaarbasis naar 27,2 miljard dollar. Het was de tweede omzetdaling op rij voor Meta. Bij de adverteerders houden de kleine en middelgrote bedrijven steeds meer de vinger op de knip. Tegelijk staan de tarieven onder druk omdat het door strengere privacyregels steeds moeilijker wordt om gepersonaliseerde reclame aan te bieden. De operationele winst daalde naar 5,7 miljard dollar tegenover 8,4 miljard in het tweede kwartaal en zelfs 10,4 miljard een jaar eerder. Daardoor kelderde de operationele marge naar 20 procent, terwijl die in dezelfde periode vorig jaar nog 36 procent was. De lagere operationele winst is helemaal toe te schrijven aan FRL. De afdeling boekte een operationeel verlies van 3,67 miljard dollar op een omzet van amper 285 miljoen dollar. Na drie kwartalen in 2022 loopt het verlies bij FRL op naar 9,5 miljard dollar. Bovendien liet CEO Mark Zuckerberg weten dat dit cijfer volgend jaar significant hoger zal uitkomen. De totale kapitaaluitgaven, die dit jaar op 32 tot 33 miljard dollar worden geschat, zullen volgend jaar toenemen naar 34 tot 39 miljard dollar. De totale uitgaven zullen in 2023 met gemiddeld 15 procent groeien naar 96 tot 101 miljard dollar.Ondanks alles blijft Meta een cashmachine met een operationele winst van 22,5 miljard dollar tijdens de drie eerste kwartalen. De vrije kasstroom was in het derde kwartaal nog net positief maar zal in 2023 wel beduidend lager uitkomen. Meta Platforms ging voor het eerst ook een langetermijnschuld aan van 10 miljard dollar. De eigengereidheid van topman Zuckerberg deed de voorbije maanden niet alleen beleggers massaal op de verkoopknop duwen, maar trok ook activistische aandeelhouders aan. De meest vocale is Brad Gerstner. Die wil de personeelskosten met minstens een vijfde verminderen, de kapitaaluitgaven reduceren naar 25 miljard dollar en de FRL-afdeling jaarlijks hoogstens 5 miljard dollar toestoppen. Toch kan Mark Zuckerberg voorlopig weinig in de weg worden gelegd. De topman beschikt over 10 procent van de aandelen, maar omdat het vooral D-aandelen zijn met tien stemrechten per aandeel controleert hij 58 procent van de stemrechten.ConclusieMark Zuckerberg trekt volop de kaart van het metaverse en beleggers die hun geld stoppen in Meta moeten hopen dat die gok goed uitdraait. Het gaat om hallucinant grote investeringen terwijl de uitkomst vooral de komende jaren heel onzeker is. Indien het metaverse een commercieel succes wordt, dan is Meta tegen amper twee keer de verwachte omzet en minder dan tien keer de verwachte winst spotgoedkoop. Maar dat blijft afwachten. De uitverkoop lijkt ons stilaan overdreven. Tegen 90 dollar is het aandeel koopwaardig voor de risicobewuste belegger.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 90,54 dollarTicker: FB USISIN-code: US30303M1027Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 240 miljard dollarK/w 2021: 6,5Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -72%Koersverschil sinds jaarbegin: -73%Dividendrendement: -