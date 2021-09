Ondanks het tweede opeenvolgende kwartaal met beter dan verwachte resultaten zijn beleggers moeilijk enthousiast te krijgen voor Orange Belgium.

Orange Belgium presteerde zowel in omzet als winst boven de verwachtingen in het eerste kwartaal, na het mislukte bod van moederhuis Orange. De Fransen boden 22 euro per aandeel, maar de minderheidsaandeelhouders lagen dwars. Orange blijft achter met bijna 77 procent van de aandelen, ver onder de vereiste 95 procent. Beleggers houden een wrange nasmaak over aan de episode, want het aandeel noteert sindsdien onder de biedprijs ondanks goede operationele resultaten. De kans is klein dat de Fransen op korte termijn een nieuwe poging zullen wagen tegen een hogere prijs. De omzet van Orange Belgium klom in het tweede kwartaal met 7,5 procent op jaarbasis naar 325,4 miljoen euro, boven de verwachte 320 miljoen. De retailomzet groeide met 4,9 procent. De kleinste Belgische operator lanceerde een abonnement zonder digitale televisie en vaste telefonie en scoort daarmee bij de kabelknippers. Het aantal mobiele abonnees klom naar 2,68 miljoen tegenover 2,59 miljoen vorig jaar (+3,4%). Het aantal kabelabonnees dikte aan tot 366.000 of 27 procent meer dan een jaar eerder. De omzet uit apparaten groeide met 24 procent. Ondanks een sterke eerste jaarhelft blijft het management mikken op een ongewijzigde omzet tegenover 2020 (1,32 miljard euro). Ook met de winstgevendheid ging het de goede richting uit, met een brutobedrijfswinst of ebitda van 91,1 miljoen euro (+5,9%). Dat vertaalt zich in een ebitda-marge van 28 procent. De klim is te danken aan omzetgroei en kostenbesparingen. Het Bold Inside-programma moet 30 miljoen euro besparingen op jaarbasis opleveren. Orange Belgium profiteerde ook van hogere roaminginkomsten door het toegenomen reisverkeer.De kapitaaluitgaven lagen met 45,3 miljoen euro ruim de helft hoger dan een jaar eerder. Dat is een inhaalbeweging nadat verschillende installaties vorig jaar vertraging hadden opgelopen door de coronamaatregelen. Na zes maanden in 2021 bedraagt de ebitda 161,2 miljoen euro of 8,8 procent meer dan vorig jaar. Ook de marge ligt met 24,6 procent hoger dan een jaar eerder (23,3%). Orange Belgium houdt het bij een ebitda-prognose van 320 tot 340 miljoen euro, maar streeft naar de bovenkant van die vork. Netto bleef er 11,6 miljoen euro over of 40 procent minder dan vorig jaar. Dat komt door hogere investeringen en afschrijvingen. De vrije kasstroom lag met 41 miljoen euro boven de verwachte 37 miljoen. Daardoor kon de nettoschuld verder worden afgebouwd. Die bedraagt nog 124,4 miljoen euro, of 31 procent minder dan een jaar eerder. We gaan ervan uit dat Orange Belgium ook een kandidaat is om de Waalse kabeloperator Voo over te nemen. Ook Telenet wil zijn activiteiten naar het zuiden van het land uitbreiden. Een bod van Proximus maakt weinig kans om door de mededingingsautoriteiten te worden goedgekeurd. De intercommunale Nethys, de eigenaar van Voo, wil de verkoop tegen eind oktober afronden.Een andere factor van onzekerheid is de mogelijke komst van een vierde mobiele speler in België. Eind oktober of begin november beslist de regering of er mobiel 5G-spectrum wordt voorbehouden voor een vierde partij.ConclusieOndanks het tweede opeenvolgende kwartaal met beter dan verwachte resultaten zijn beleggers moeilijk enthousiast te krijgen voor Orange Belgium. De onzekerheid rond de overname van Voo en de komst van een vierde mobiele operator blijft op het sentiment wegen. Daarnaast reageerde de markt ontgoocheld op het niet verhogen van de jaarprognoses. Orange Belgium is als enige groeiende Belgische telecomspeler tegen 3,3 keer de verwachte bedrijfskasstroom niet duur. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 19,58 euroTicker: OBEL BBISIN-code: BE0003735496Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,2 miljard euroK/w 2020: 22Verwachte k/w 2021: 29Koersverschil 12 maanden: +38%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 2,5%